El arousano Juan Carlos Santórum, condenado a 13 años de cárcel por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del MV Karar

Juan Carlos Santórum, ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, a 23 de abril de 2024.

VIGO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado sentencia tras el macrojuicio por la partida de casi 4 toneladas de cocaína del buque M Karar, abordado en abril de 2020, y ha condenado a un total de 13 años de prisión al arousano Juan Carlos Santórum, considerado líder del grupo que iba a recibir ese cargamento.

En su resolución, el tribunal condena también a 9 años y medio de cárcel (10 años y 9 meses en el caso de un acusado reincidente) a las personas del entorno de Santórum que colaboraron en esa operación de narcotráfico. Igualmente, se impone la pena de 7 años de cárcel a un empresario constructor naval, y de 6 años de cárcel para los tripulantes del MV Karar, incluido un gallego, con la atenuante de confesión tardía.

Por otra parte, la Audiencia condena a otros dos procesados, un ciudadano colombiano y un exfuncionario de Aduanas, a penas de 8 y 7 años y medio de prisión por tráfico de drogas. Además, al segundo le impone una pena adicional de 4 años de cárcel por blanqueo, y su mujer ha sido también condenada por este delito, a dos años prisión.