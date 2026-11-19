Archivo - La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en una visita al barrio de A Parda, en junio de 2026. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

PONTEVEDRA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha visitado este jueves el inicio de los trabajos para construir un edificio de 13 viviendas de promoción pública en la rúa das Devesas, en el barrio de A Parda, en Pontevedra.

Según el departamento autonómico, el edificio estará compuesto por una planta baja destinada a portales y locales, tres plantas residenciales con dos viviendas por cada núcleo de comunicación y una última planta bajo cubierta, que albergará un ático de tres dormitorios y espacios destinados a trasteros.

Se trata de una actuación promovida por la Xunta sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento que cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que su finalización está prevista para mayo de 2028.

Martínez Allegue ha asegurado que la Administración autonómica ya ha advertido a la empresa adjudicataria de que vigilará el cumplimiento de los plazos para que las viviendas puedan estar disponibles cuanto antes.

El proyecto incorpora sistemas de construcción industrializada con el propósito de acelerar el proceso de ejecución y reducir los costes de mantenimiento del inmueble. Según ha detllado el técnico de la empresa responsable de los trabajos, mientras se desarrolla la cimentación en la parcela, se están fabricando en instalaciones industriales los paneles prefabricados de hormigón que conformarán la fachada. Estos elementos tendrán un acabado ranurado a modo de zócalo en la planta baja y liso en los pisos superiores.

En su visita institucional a las obras, la conselleira ha estado acompañada por el delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández; los concejales del gobierno local Eva Vilaverde y Alberto Oubiña; el portavoz del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, y la senadora Pepa Pardo.

INMUEBLES A LA VENTA

Desde el barrio de A Parda, Allegue ha avanzado que los inmuebles saldrán, en principio, a la venta y estarán dirigidos a personas inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia en el municipio de Pontevedra.

Martínez Allegue ha recordado además que la adjudicación incluirá también reservas específicas: al menos un 30 % de las viviendas se destinará a unidades familiares de entre 30 y 45 años con hijos a su cargo, mientras que otro 25 % estará reservado a menores de 36 años.

PROYECTO DE VIVIENDAS EN SAN AMARO

Al margen de las obras de A Parda, Martínez Allegue ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la situación del proyecto de interés autonómico (PIA) de San Amaro, para el que la Xunta ya ha mantenido 18 reuniones con propietarios de terrenos e inmuebles afectados.

La conselleira ha explicado que la Administración autonómica ha contactado individualmente con los titulares de las viviendas para informarles de las distintas alternativas de realojo. Según ha señalado, algunas familias ya han optado por esta posibilidad, mientras que otras continúan valorando las opciones disponibles. Paralelamente, sigue abierto el plazo para que los propietarios de suelo interesados puedan incorporarse al desarrollo urbanístico.

El proyecto de San Amaro contempla la puesta a disposición de suelo para construir 2.010 nuevas viviendas, de las que el 80 % tendrán algún régimen de protección. El objetivo de la Xunta es aprobar definitivamente esta iniciativa antes de finalizar 2026, una vez que se reciban los informes pendientes de la Administración estatal, entre ellos el correspondiente a Carreteras.

Por último, preguntada por los retrasos en las obras humanización y mejora en la PO-308 en el entorno del Puente de la Barca, en el municipio de Poio, la conselleira ha aclarado que los trabajos se desarrollan en virtud de un convenio suscrito entre la Xunta y el Ayuntamiento, responsable de su ejecución, y ha apuntado que las previsiones actuales sitúan su finalización antes de que termine el año.