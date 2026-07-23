Arrancan las fiestas del Apóstol 2026, con 10 días de conciertos, fuegos y la vuelta del espectáculo de luces

Archivo - Fuegos artificiales durante el espectáculo ‘Fuegos del Apóstol por el Día de Galicia, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas del Apóstol han arrancado este miércoles con el pregón del empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Ibrahim, y se extenderán hasta el próximo 31 de julio, cuando la banda muradana The Rapants toque en la Praza da Quintana. Entremedias, las actuaciones de Lila Downs o Shego y los tradicionales fuegos artificales completarán el programa.

Una de las principales novedades es la vuelta del espectáculo de luces, que se realizó por última vez antes de la pandemia. Este se proyectará sobre la fachada del Pazo de Raxoi durante tres noches consecutivas. La primera será en la madrugada del 24 al 25, cuando se podrá ver desde las 00.00 hasta las 02.00 horas. Cada pase durará nueve minutos y serán repetidos en intervalos de 15. Los días 25 y 26 arrancará una hora antes, a las 23.00, y terminará a las 01.00 horas.

También habrá fuegos artificiales las noches del 24 y el 31, que repetirán el mismo esquema del año pasado. El primero de estos dos días se tirarán desde tres puntos: la Alameda, Cidade da Cultura y el Parque de Carlomagno, en Fontiñas. El espectáculo comenzará a las 23.30 horas y tendrá una duración mínima de 18 minutos.

El espectáculo del día 31 de julio, con el que se dará cierre a las fiestas, será disparado desde un único punto, la Alameda. Arrancará a la misma hora, a las 23.30 horas, con una duración mínima de 16 minutos.

Además, las atracciones están abiertas en la Alameda desde el pasado 19 de julio y durarán hasta el domingo de la semana que viene, 2 de agosto. Contarán con un horario inclusivo sin ruido los días 21, 28 y 29 entre las 17.00 y 19.00 horas de la tarde.

PRIMERA SEMANA: JULIAN MARLEY, LILA DOWNS Y TRADFEST

La Real Filarmonía inaugurará las fiestas el día 22, con un concierto a las 20.00 horas en la Praza da Quintana, que precederá al pregón desde el Pazo de Raxoi. El empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Ibrahim, será el encargado de dar el pregón.

Al día siguiente, la escuela de danza urbana ocupará el escenario de A Quintana a las 12.00 y, a las 21.00, lo hará el 'reggae' del londinense Julian Marley. En la víspera del día grande, el 24, actuará Lila Downs y la mezcla pop-tradicional gallega latinoamericana de Belém Tajes.

Ese mismo día, durante la tarde, será el turno de la Festa Pícara, que se celebrará desde las 17.30 en el Parque de Galeras y contará con los conciertos de Uxía Lambona e a Banda Molona (18.00) y Gramola Gominola (19.30).

El 25 será la jornada dedicada al folclore gallego, que contará con actuaciones de las principales asociaciones de la ciudad desde las 21.00 en A Quintana. Servirá para "abrir boca" de cara al domingo, cuando se celebrará el habitural TradFest. Este se alargará durante más de 12 horas en diferentes espacios de Santiago, incluyendo los actos por el Día del Traje. Finalizará con los conciertos de Felisa Segade (22.00) y Budiño (23.00).

CIERRE A CARGO DE THE RAPANTS

Ya la semana siguiente, el lunes 27 actuará la artista de rock gaditana La Perra Blanco y el martes 28 será el turno de la fiesta gitana gallega Tarara. La rapera madrileña Bewis de la Rosa y el gallego Eris Mackenzie se subirán al escenario de A Quintana el miércoles 29. El jueves será el turno de la banda indie-rock Shego. Finalmente, la banda The Rapants pondrá el ramo el 31 de julio.

De igual modo, un año más habrá orquestas en la Alameda compostelana, donde actuarán la Orquestra Finisterre; la Orquesta Compostela; Tania Beiras y los Cumbia Pop; Costa Dorada, y la Orquesta Suavecito. También estarán en la fiesta los peregrinos musicales los días 27 y 29 en el Teatro Principal y el martes 28 en San Martín Pinario.

CARTEL EN HOMENAJE A CAMILO DÍAZ VALIÑO

Este año, el cartel ha sido realizado por la ilustradora compostelana Iria Aldegunde. Según destacó en la presentación del mismo, este es un póster "simbólico y esperanzador" que fusiona la tradición compostelana con un homenaje al ilustrador fusilado Camilo Díaz Baliño.

"Cuando fue asesinado llevaba 10 años siendo autor de los carteles de las fiestas de Santiago, entonces queríamos llevar por ahí la propuesta y creo que recogió muy bien toda aquella cartelería de Díaz Baliño", explicó.