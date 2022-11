'As bestas', rodada en Galicia, es la máxima favorita en los Premios Feroz 2023 con 10 nominaciones

'Rapa' opta al galardón de mejor serie dramática y los gallegos Luis Tosar y Luis Zahera se cuelan entre los actores nominados

ZARAGOZA / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gala de entrega de los Premios Feroz 2023 volverá a la capital aragonesa por segundo año consecutivo, el próximo 28 de enero, para entregar los galardones en su X edición. Las películas que parten como favoritas, con mayor número de nominaciones son 'As Bestas', rodada en Galicia, y 'Cinco Lobitos'; mientras que en la categoría de series lidera 'La ruta'.

Los actores Mina El Hammani y Carlos Cuevas han sido los encargados de hacer públicos los nombres de películas, series y profesionales que optarán a estatuilla en la gala. El acto, celebrado en el Museo Pablo Gargallo de la capital aragonesa, ha contado con la asistencia de la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández; y la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra.

El filme 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen, encabeza el listado con diez nominaciones, como mejor película dramática; mejor dirección; mejor actriz protagonista, con Marina Foïs; mejor actor protagonista, con Denis Ménochet; dos candidatos a mejor actor de reparto, para Diego Anido y Luis Zahera; mejor guión, de Sorogoyen y la aragonesa Isabel Peña; mejor música original, de Olivier Arson; mejor trailer, Miguel Ángel Trudu; y mejor cartel, de Jordi Rins y Lucía Faraig.

'Cinco lobitos' opta a siete premios: mejor película dramática; mejor actriz protagonista, con Laia Costa; mejor actriz de reparto, con Susi Sánchez; mejor actor de reparto, Ramón Barea; mejor guión, de Alauda Ruiz de Azúa; y mejor música original, de Aránzazu Calleja.

La tercera película con más nominaciones es 'Cerdita', con seis, entre las que figuran mejor dirección para Carlota Pereda; mejor actriz protagonista, para Laura Galán; mejor actriz de reparto, para Carmen Machi; mejor guión, mejor tráiler; y mejor cartel.

Por su parte, 'Modelo 77' acumula cinco nominaciones, a mejor película dramática; mejor actor protagonista, con Miguel Herrán; mejor actor de reparto, con Jesús Carroza; mejor música original; y mejor tráiler; y con cuatro, 'Un año, una noche', que opta a mejor película dramática; mejor actor protagonista, para Nahuel Pérez Biscayart; mejor guión; y mejor música original.

'Alcarrás', 'Girasoles silvestres', 'Mantícora' y 'La Maternal' suman tres nominaciones, la última de ellas, dirigida por la aragonesa Pilar Palomero, es candidata a mejor dirección; mejor actriz protagonista, para Carla Quílez; y mejor actriz de reparto, con Ángela Cervantes.

Dos nominaciones son las que acumulan 'En los márgenes' --mejor actor protagonista, con Luis Tosar; y mejor actriz de reparto, con Adelfa Calvo--; 'La consagración de la primavera', que compite a mejor actriz de reparto con Emma Suárez; y a mejor cartel; 'Los renglones torcidos de Dios', a mejor música original y mejor tráiler; y 'Vasil', a mejor película de comedia y mejor actor protagonista, con Karra Elejalde.

Por otra parte, 'Competencia oficial' --de Jaume Roures--, 'El cuarto pasajero' --Álex de la Iglesia, Carolina Bang, Álvaro Augustín, Ghislain Barrois--, 'Tenéis que venir a verla' --Javier Lafuente, Jonás Trueba-- y 'Voy a pasármelo bien' --Enrique López Lavigne, Diego Suarez Chialvo, Pablo Cruz-- llegarán a la entrega con una nominación, todas ellas a mejor película de comedia.

SERIES EN LOS FEROZ 2023

Una de las novedades de este año es el premio a mejor guión de una serie, destinado al equipo completo que haya trabajado en una misma temporada. Y los primeros que optan a estatuilla en la recién creada categoría son los guionistas de 'Apagón', 'Autodefensa', 'Fácil', 'Intimidad' y 'La ruta'.

Las nominadas a mejor serie dramática son '¡García!'; 'Apagón'; 'Intimidad'; 'La ruta'; y 'Rapa'. Asimismo, en la categoría de mejor serie de comedia son cuatro los títulos que intentarán hacerse con el premio, en lugar de los cinco habituales, porque las reglas de los premios limitan el número de candidatas al estar inscritos menos de 20 trabajos en este apartado. Serán 'Autodefensa', 'Fácil', 'Las de la última fila' y 'No me gusta conducir'.

Las candidatas a mejor actriz protagonista de serie son Nerea Barros por 'La novia gitana'; Itziar Ituño por 'Intimidad'; Mónica López por 'Rapa'; Nathalie Poza por 'La unidad'; y Claudia Salas por 'La ruta'.

Así, los intérpretes que aspiran a conseguir la estatuilla como mejor actor protagonista de una serie son Juan Diego Botto por 'No me gusta conducir'; Luis Callejo por 'Apagón'; Javier Cámara por 'Rapa'; Álex García por 'El inmortal'; y Álex Monner por 'La ruta'.

De nuevo debido a los empates, hay seis intérpretes finalistas en los apartados de reparto de una serie, tanto en categoría femenina como en masculina. Entre ellos, Luis Zahera, por 'La unidad', y Jesús Carroza por 'Apagón', que hacen doblete con la misma categoría de cine con 'As bestas' y 'Modelo 77', respectivamente. A estos dos se suman Ricardo Gómez por 'La ruta'; Emilio Gutiérrez Caba por '¡García!'; David Lorente por 'No me gusta conducir'; y Vicente Romero por 'La novia gitana'.

Marian Álvarez ha obtenido la nominación a mejor actriz de reparto en series por 'La unidad'; junto a Elisabet Casanovas por 'La ruta'; Coria Castillo por 'Fácil'; Patricia López Arnaiz por 'Intimidad'; Lucía Veiga por 'Rapa'; y Leonor Watling por 'No me gusta conducir'.

PREMIOS FEROZ 2023

En los Premios Feroz 2023, en los que Zaragoza será anfitriona por segundo año consecutivo, habrá en total 21 categorías: once de cine, siete de series, dos Premios Feroz Arrebato y el Feroz de Honor a Pedro Almodóvar.

La ceremonia del décimo aniversario se celebrará en el Auditorio de Zaragoza y la alfombra roja y la gala se retransmitirán en directo en el canal de Youtube de los Premios Feroz.

El 15 de diciembre se darán a conocer las nominaciones a los Premios Feroz Arrebato de Ficción y de No Ficción, que buscan reconocer aquellas obras con especiales logros artísticos y aportaciones innovadoras en sus respectivos campos.