Ascienden a 12 los casos de viruela del mono detectados en Galicia

Archivo - 14 August 2024, Paraguay, Asunción: World Health Organization (WHO) logo is displayed on a smartphone in front of visual representation of test tubes labeled 'mpox'. - Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha notificado que la cifra de casos de Mpox --conocido como viruela del mono-- detectados en Galicia ha ascendido a 12.

Según ha detallado el departamento autonómico, el primer caso registrado inició síntomas el 12 de diciembre de 2025, mientras que el más reciente es del 26 de enero.

Todos los casos declarados son hombres, con un rango de edad de 35 a 65 años, y un total de 10 se registraron en la provincia de A Coruña, sin que se haya podido establecer un vínculo común.

El Sergas ha señalado que el riesgo general de esta infección en Galicia "sigue siendo muy bajo", pero ha recordado la importancia de seguir unas recomendaciones básicas de prevención y actuación en el caso de presentar síntomas compatibles con Mpox o de haber sido contacto estrecho de una persona diagnosticada.

En la mayoría de los casos, ha explicado, se trata de una enfermedad "leve y autolimitada", subrayando que su detección temprana y la colaboración ciudadana son claves para evitar su trasmisión.

Por eso, ha pedido que si una persona presenta síntomas compatibles, como fiebre, malestar general, ganglios inflamados o lesiones en la piel (especialmente vesículas o pústulas), se recomienda evitar el contacto estrecho con otras personas, incluyendo relaciones íntimas, hasta recibir valoración sanitaria.

En el caso de ser contacto estrecho, se debe vigilar la aparición de síntomas durante 21 días desde el último contacto, así como reducir las interacciones sociales. En el caso de aparición de síntomas, hay que contactar de inmediato con el sistema sanitario y evitar el contacto con otras personas.