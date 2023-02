Asociación Rapa das Bestas agradece el apoyo de Sorogoyen en los Goya y repite el aviso "energía eólica sí, pero no así"

El director de 'As bestas', Rodrigo Sorogoyen.

El director de 'As bestas', Rodrigo Sorogoyen. - EUROPA PRESS

Ecoloxistas en Acción reconoce las palabras del director e indica que es un apoyo que "sin duda, va más allá de los montes Sabucedo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo ha agradecido este lunes las palabras Rodrigo Sorogoyen, galardonado con el Premio Goya a la Mejor dirección por su película 'As bestas", que ha querido mostrar su apoyo a los habitante de Sabucedo, ante la construcción de cuatro parques eólicos en la zona. "Energía eólica sí, pero no así", ha afirmado.

El presidente de la Asociación, Paulo Vicente Monteagudo, ha señalado a Europa Press que "de alguna manera se esperaba que hiciese una referencia a esta problemática", pero que "fue más allá". Así, ha puntualizado que estas palabras "dicen mucho de él", ya que "podía haber expresado cualquier otra cosa".

De este modo, Monteagudo ha reiterado el mensaje de Sorogoyen y ha explicado "no están en contra de las energías renovables", pero que "no se puede dejar que se haga todo de cualquier manera". Así, ha señalado que "las empresas van más rápido que las administraciones" y que "no se puede llegar tarde".

Entre los parques eólicos que les preocupan están Campos das Rosas y Tourián II-III, que tienen vía favorable y que están pendientes de la autorización por parte de la Consellería de Medio Ambiente. Así, ha indicado, que otros como Rosa dos ventos, se encuentran en fases anteriores.

PROTECCIÓN A LAS 'BESTAS'

El presidente de esta Asociación ha sobresalido que "no hay una figura legal que proteja a las 'bestas'" y que "aunque vivan en libertad no se consideran animales salvajes".

Así, ha subrayado que "debe de ser protegido por la riqueza que generan", ya que "los 10.000 caballos salvajes que quedan son una fuerza de trabajo y una riqueza del patrimonio cultural".

De este modo, ha añadido que la creación de parques eólicos en zonas donde están estos caballos, "los pone en riesgo" y " cuentan como si fuesen vacas de producción, cuando luchamos porque estos animales estén libres en el monte todo el año".

En esta línea, ha indicado que la creación de estos parques eólicos también puede afectar al objetivo de conseguir que la Rapa das bestas sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con el objetivo de "defender el patrimonio".

ECOLOXISTAS EN ACCIÓN TAMBIÉN AGRADECE EL APOYO

Ecoloxistas en Acción también ha agradecido en un comunicado las palabras del director de 'As bestas' en los Goya y ha indicado que se trata de un apoyo que, "sin duda, va más allá de los montes Sabucedo".

De esta forma, ha señalado que "son docenas de plataformas vecinales y muchos miles de personas" las que "están dando a cara frente a un modelo depredador y amoral implantado por la Xunta", que "solo beneficia a las grandes corporaciones energéticas".