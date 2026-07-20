Atropellado el conductor de una grúa cuando realizaba un servicio de asistencia en la AP-9, en Ordes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una grúa ha resultado herido este lunes tras ser atropellada por un turismo cuando realizaba un servicio de asistencia en la AP-9, en Ordes (A Coruña).

Tal y como ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar alrededor de las 13.50 horas en el kilómetro 36 de la AP-9, a su paso por Vilamaior, en Ordes.

Un particular alertó de que el conductor de una grúa había sido atropellado por otro vehículo cuando realizaba un servicio de asistencia en la carretera.

Hasta el punto se desplazó un operativo en el que participó el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago para trasladar al herido al Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Asimismo, también se movilizaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los bomberos de Ordes.