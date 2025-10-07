Un atropello en un paso de peatones en Culleredo (A Coruña) se salda con dos personas heridas leves

   A CORUÑA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas han resultado heridas leves tras sufrir un atropello en la mañana de este martes en Culleredo (A Coruña).

   Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se produjo sobre las 7.42 horas en la carretera AC-213, a su paso por Almeiras, en el kilómetro 1.

   Fuentes del servicio de emergencias del 112 han informado a Europa Press que, para desplazarse al punto, se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Urxencias Sanitarias de Galicia.

