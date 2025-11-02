La Audiencia de A Coruña celebra un juicio por prevaricación en la elección de personal para conserje en Negreira

A CORUÑA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebra el día 4 un juicio por prevaricación administrativa contra los integrantes de la comisión de selección para la elaboración de la lista de personal laboral temporal en la categoría de conserje en el colegio CEIP O Coto, en Negreira (A Coruña).

Con petición de sobreseimiento por parte de la Fiscalía, los hechos se remontan a julio de 2016 cuando en el consistorio se realizó una convocatoria en la que, inicialmente, se otorgó el tercer lugar a la denunciante, que entiende que hubo un presunto delito de prevaricación administrativa por parte de los miembros de la comisión.

"El objeto de la querella criminal es que la comisión de selección tuvo en cuenta un curso realizado por la persona que inicialmente quedó primera por parte de un centro que no era homologado por lo cual no podía ser objeto de baremación, a pesar de la existencia de una consulta enviada previamente a la Xunta donde manifestaba que dicho curso no podía ser homologado".

Fiscalía entiende que los hechos no son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa "como pretende la querellante" y rechaza que hubiese una actuación "maliciosa" por parte de los integrantes de la comisión.

En este sentido, reconoce que fue errónea la valoración del curso homologado en relación a la persona que, inicialmente, quedó en el primer puesto pero entiende que no hubo en el presente caso "ningún tipo de resolución arbitraria, dado que los elementos que tuvieron en cuenta los miembros de la comisión de la selección respecto al curso homologado también se tuvo en cuenta respecto a otros candidatos presentados en ese mismo proceso selectivo".