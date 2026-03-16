La Audiencia de Lugo absuelve a un acusado de agresión sexual a un menor al considerar que desconocía su edad real

LUGO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a un menor de 16 años, al que conoció en una aplicación de citas.

El investigado y el denunciante mantuvieron varios encuentros de carácter sexual tras mantener conversaciones a través del móvil, después de conocerse en una aplicación de citas en la que el menor hacía constar en su perfil que tenía 18 años, según recoge la sentencia.

El tribunal, según el fallo difundido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), indica que "no puede concluirse que el acusado conociera la edad exacta del menor ni que pudiera albergar dudas sobre la misma".

Y, en todo caso, agrega que no hay indicios de que "este pudiera suponer que el niño no cumplía con la edad límite del tipo penal, esto es, 16 años".

Por ese motivo, procede a la absolución del acusado. La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el TSXG.