La Audiencia de Pontevedra absuelve al policía de Vilagarcía acusado de cohecho por falta de pruebas

La sentencia destaca las "imprecisiones" observadas en la declaración del hombre al que se le acusaba de haber pedido dinero a cambio de no remitir un atestado por un delito de conducción bajo efectos del alcohol

PONTEVEDRA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto al agente de la Policía Local de Vilagarcía acusado de cohecho tras concluir el jurado que no pudo acreditarse que solicitase dinero a un conductor a cambio de no remitir al juzgado un atestado por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Según ha recogido la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el jurado consideró probado que el 12 de septiembre de 2013 sobre las 2,55 horas el procesado, que se encontraba de servicio junto a un compañero, realizó pruebas de alcoholemia a un conductor que "dieron positivo con una tasa elevada".

También concluyó que la tramitación del procedimiento, desde su inicio en 2013 hasta su enjuiciamiento en 2021, se prolongó "injustificadamente por causas no atribuibles al acusado" y que esta "demora injustificada" en la terminación del proceso fue "especialmente importante".

No obstante, no determinó como probado que el funcionario "solicitase al conductor una determinada cantidad de dinero a cambio de hacer que no llegase al juzgado el atestado por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas". Del mismo modo, observó que no se había demostrado que el atestado fuese remitido al juzgado ni que el conductor "hiciese entrega de la cantidad reclamada" al agente.

Además, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha relatado que el tribunal del jurado no vio acreditado que el acusado solicitase al conductor "dinero a cambio de no tramitar o de impedir que llegase al juzgado el correspondiente atestado por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas" ni que el particular le entregase "la cantidad convenida".

Así, ha afirmado que estos supuestos hechos, que no se entendieron corroborados, "son los que vendrían a integrar el delito de cohecho cometido por funcionario público" y que el tribunal del jurado determinó que la prueba de cargo practicada fue "insuficiente para llegar a la condena del encausado".

DECLARACIÓN DEL CONDUCTOR

En este sentido, la resolución judicial ha remarcado que se observó que el testimonio prestado por el conductor en sede de instrucción "no fue corroborado por otros datos objetivos ajenos a la propia declaración". De este modo, ha hecho hincapié en que, durante el juicio, el testigo reiteró "de manera contumaz" que no recordaba "ni haber interpuesto denuncia por soborno, ni haber entregado cantidad alguna de dinero" por los problemas de depresión que padecía, "amnesia selectiva que fue desmontada por la pericial médico forense".

La sentencia también ha resaltado que los jurados detectaron "imprecisiones" en aspectos de su declaración como "la forma en la que el acusado contactó con él o a las veces que se entrevistaron". De hecho, afirmaron que "no existe prueba alguna", además de su testimonio, "que permita afirmar que el acusado se desplazase en un coche blanco hasta su domicilio (...) en uno de los encuentros" ni de que "ese supuesto vehículo se correspondiese con el que la Policía Local tenía asignado a uno de sus agentes".

Adicionalmente, vieron acreditado que el atestado por la alcoholemia no llegó al juzgado, pero no pudieron concluir que ello se debiera a la

actuación del acusado debido a que, dado el lugar donde se hallaba la carpeta en la que se depositaban los atestados que había que enviar o entregar en el juzgado, "cualquiera pudo haberlo cogido".