La Audiencia de Pontevedra celebra a puerta cerrada el juicio por el triple crimen de Valga

PONTEVEDRA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará a puerta cerrada el juicio contra José Luis Abet por el triple crimen de Valga en el que en septiembre de 2019 mató a tiros a su ex mujer (de 39 años); su ex cuñada (de 27 años); y su ex suegra (de 58) en presencia de sus hijos de 4 y 7 años.

Este lunes quedó constituido el jurado que está conformado por siete mujeres y dos hombres. El proceso de elección de los miembros del tribunal popular fue más lento de lo inicialmente previsto y no se completó hasta pasada la una de la tarde.

A continuación, según ha explicado Manuel Martín, abogado que representa a la acusación particular presentada por la familia de las víctimas, a petición de la Fiscalía y apoyado por todas las partes personadas han considerado que "lo mejor es que se celebre a puerta cerrada para salvaguardar la integridad psíquica y moral de los niños".

Este letrado ha señalado que ellos son "las auténticas víctimas" de lo ocurrido. El abogado de la Fundación Amigos de Galicia, que ejerce la acusación popular, Francisco José Lago Calvo, ha incidido en que "el informe del psicólogo fue claro en este sentido", ya que destacaba que "no era conveniente para el interés superior de los menores".

Este informe pericial fue solicitado por el propio tribunal. El jurado se ha mostrado de acuerdo con esta petición y la magistrada que preside el tribunal, Rosario Cimadevila, ha ordenado que se celebre a puerta cerrada.

Una vez tomada esta decisión la sesión se ha suspendido y será este martes cuando se reanude la vista oral que ocupará la mañana y también la tarde.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Durante toda la semana, pasarán por la sala de vistas unas 70 personas, entre testigos, guardias civiles, psicólogas, médicos forenses y peritos. La defensa del autor confeso del triple crimen no aporta ningún testigo, sino que son todos de las acusaciones.

José Luis Abet está acusado tres delitos de asesinato, un delito de tenencia ilícita de armas y dos delitos de lesiones psíquicas graves. Por estos hechos, se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable.