La Audiencia Provincial condena a un año y 10 meses de prisión a una mujer por traficar con drogas en Ribeira (A Coruña)

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A CORUÑA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a una mujer a un año y 10 meses de prisión por un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, cometido en Ribeira en 2024.

Según recoge la sentencia, el 2 de diciembre de ese año, los agentes de la Policía interceptaron a la mujer cuando presuntamente se encontraba vendiendo sustancias estupefacientes en un establecimiento de vending. Durante la intervención, le incautaron varios envoltorios que contenían cocaína y heroína.

La Audiencia considera acreditados los hechos a partir de la droga incautada y las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, que registraron cómo le entregó a un cliente una bolsa plástica que contenía cocaína. Este segundo le dio a cambio un billete de 50 euros.

La procesada cuenta con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, dado que fue condenada en setencia firme de 2022 por otro delito de tráfico de drogas. Aunque esto concurre como circunstancia agravante, finalmente fue aplicada la atenuante relativa a su adicción a las drogas, recogida en el artículo 21.2 del Código Penal.

Finalmente, los magistrados la han condenado a un año y 10 meses de prisión y al pago de una multa de 300 euros. La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).