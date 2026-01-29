Audiencia Provincial de Ourense confirma 10 meses de cárcel para 4 acusados de intentar robar al Ayuntamiento de Verín

Archivo - Audiencia Provincial de Ourense - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado la pena de 10 meses de prisión para cuatro acusados --tres hombres y una mujer-- de un delito de robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura en grado de tentativa, al intentar robar en la sede del Ayuntamiento de Verín (Ourense),y ha desestimado los recursos de apelación presentados por sus representantes legales.

Tal y como se recoge en la sentencia, el 16 de junio de 2021 alrededor de las 00.30 horas, los cuatro acusados "de común acuerdo con otro individuo que no ha sido identificado", se dirigieron a la sede del Ayuntamiento de Verín --"en ejecución del plan diseñado"-- en donde una de las condenadas, la empleada del servicio de limpieza, entrego a su pareja la llave de acceso a las instalaciones.

Así, tres de los acusados identificados y la persona no identificada accedieron al interior, registrando los cajones de las mesas de la oficina para "apoderarse de cuantos efectos de valor se encontrasen en su interior", y "causando desperfectos en los mismos" al usar un taladro percutor, varios destornilladores y un soplete con bombona de gas.

En esta línea, los procesados intentaron además romper la cerradura y realizaron un boquete de 20 centímetros en la caja fuerte "con la intención de apoderarse del dinero y efectos guardados en su interior", sin llegar a conseguirlo como consecuencia de la intervención policial.

Así las cosas, además de la condena a 10 meses de cárcel, la Audiencia Provincial ha ratificado la pena --impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense en sentencia en fecha 29 de julio de 2025-- al pago de una indemnización de 1.290 euros a la administración provincial, así como el pago de las costas procesales.

LA SENTENCIA

En concreto, según se explica en la sentencia, la representación legal de la acusada --la empleada del servicio de limpieza-- ha presentado un recurso de apelación alegando que la penada entregó la llave al inmueble "al encontrarse en un estado de miedo insuperable", una cuestión que no ha compartido la Sala, al considerar que "resulta debidamente acreditada" su participación.

En este sentido, el Tribunal señala que "no resultan atendibles" las alegaciones sobre la situación de miedo insuperable y ha apuntado a la "existencia de contradicciones en sus manifestaciones", señalando además que "en ningún momento aquella puso en conocimiento de las autoridades las presuntas amenazas que pudiera haber sufrido por parte de uno de los acusados para que le facilitara la llave en cuestión".

Con respecto a los recursos presentados por la representación de los otros tres acusados, la Audiencia Provincial ha sentenciado que "ninguna duda ofrece sobre su participación" en los hechos anteriormente expuestos.