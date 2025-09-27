La Audiencia Provincial ratifica el archivo de la querella contra el alcalde de Sada por la concesión del 'Chiringuito'

A CORUÑA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha ratificado el archivo de la querella formulada por una exconcejala contra el alcalde de Sada, Benito Portela (Sadamaioría), y el que fue edil de Urbanismo, Francisco Montouto, por la concesión de 'El Chiringuito'.

La causa se originó a raíz de la denuncia de la exedil socialista María Pardo, quien alegó supuestos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias en la concesión de este chiringuito de la localidad y la recuperación de la zona de dominio público marítimo-terrestre.

El caso ya había sido archivado de forma provisional por el Juzgado Tribunal de Instancia de Betanzos pero fue recurrido por la denunciante, un recurso que ha desestimado la Audiencia Provincial en un auto con fecha del pasado día 22 y al que ha tenido acceso Europa Press.

Al respecto, en un comunicado remitido a los medios este sábado, Sadamaioría ha trasladado su satisfacción por el sobreseimiento y archivo de la denuncia.

Según ha indicado, el tribunal concluye que no existió ninguno de esos delitos, que no hubo perjuicio económico para el Ayuntamiento y que el gobierno local actuó con diligencia en un contexto de "complejidad administrativa".

"No podemos considerar que se hayan observado en los acusados actuaciones que no fuesen acordes con la situación ni, por tanto, pasividad que pueda encuadrarse en el delito de prevariación", indica el fallo.

Para Sadamaioria, la resolución deja patente que se trataba de una "denuncia carente de todo fundamento, presentada únicamente con fines políticos". "Se trata de un intento más de emplear la vía judicial como arma para tratar de expulsar a Benito Portela de la Alcaldía al no ser capaces de hacerlo mediante las urnas", incide.

La formación, además, subraya su "compromiso con la defensa del interés público y con una gestión transparente al servicio de los vecinos". "Este seguirá siendo nuestro único objetivo, por mucho ruido o denuncias infundadas que otros intenten poner en el camino", apunta.