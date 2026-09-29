La autopsia confirma que el conductor fallecido tras una pelea con otro en la A-55 en Mos murió por un paro cardíaco

VIGO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autopsia realizada al conductor de 52 años de edad fallecido el pasado domingo tras una discusión con otro conductor en la A-55 en Mos (Pontevedra) ha confirmado que murió por un paro cardíaco.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo pasado, cuando varios particulares alertaron a Emergencias sobre la presencia de dos conductores peleándose en el arcén de la autovía, a la altura de Tameiga.

Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladaron a uno de los varones, G.F.R., al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde acabó falleciendo.

Horas después, ya el lunes, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Vigo de 41 años de edad por un posible delito de homicidio en relación con estos hechos, pero los primeros informes sobre el fallecido señalaron que las lesiones que presentaba por la pelea no eran compatibles con el fallecimiento.

Por ello, el detenido fue puesto en libertad en sede policial, aunque sigue investigado por lo sucedido.