La auxiliar del naval de la Ría de Ferrol Iris Sociedad Cooperativa presente un ERE extintivo para sus 33 empleados

Delegados de las compañías se concentran en solidaridad con los operarios que serán despedidos

La empresa Iris Sociedad Cooperativa, una compañía auxiliar del sector naval en la Ría de Ferrol, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo para sus 33 empleados, tras haber dado trasladado previamente a la autoridad competente de un concurso de acreedores.

Así lo ha asegurado uno de sus trabajadores, Enrique Romero, a las puertas de Navantia Ferrol en la mañana de este lunes, tras haber participado con sus compañeros en una concentración que se ha desarrollado ante la puerta principal del astillero ferrolano y que ha estado secundada por delegados de la industria auxiliar y por integrantes del comité de empresa de la compañía pública.

"Llevamos desde el 1 de agosto de vacaciones, ya que aquí no podemos entrar --en alusión a las instalaciones de Navantia-- debido a las deuda que mantiene la empresa con la Seguridad Social y Hacienda", ha incidido el operario, que ha relatado que están "disfrutando las vacaciones" las que las tiene. "Llevamos tres o cuatro años con atrasos en las nóminas, de las que ya se nos adeudan cinco y continuamos acumulando", ha abundado

Según ha manifestado este trabajador, a esta situación se ha llegado tanto por "la falta de trabajo como a las malas gestiones de la empresa".

Es por ello que ha destacado que ante la situación actual de esta compañía, cuya sede se encuentra en el polígono industrial de Vilar do Colo, en Cabanas (A Coruña), a sus responsables "lo único que les queda fue presentar el concurso de acreedores, ya que no tienen viabilidad, no hay salida".

El número de empleados de la compañía asciende a 33 trabajadores, de los cuales 23 son contratados y el resto "socios de la cooperativa, que también están afectados".

Romero ha destacado que en las próximas horas estudiarán la documentación presentada por la empresa, en lo que al ERE extintivo se refiere. "Ahora miraremos para poder llegar a un acuerdo", ha concluido, para poder desvincularse de la empresa y de esta forma no continuar con la acumulación de pagos pendientes.