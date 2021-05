Aval judicial para prorrogar las restricciones en Galicia hasta el 12 de junio, prueba del ocio nocturno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado de nuevo su aval para la prórroga de las restricciones en la orden de la Consellería de Sanidade que ha sido publicada este mismo viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Con esta autorización judicial, las medidas se pueden aplicar a partir de este mismo sábado y estarán vigentes hasta el 12 de junio, sábado en que la Xunta ha planeado la prueba piloto para el ocio nocturno.

De este modo, quedan autorizados los cierres perimetrales de A Pobra do Caramiñal, Lobios y Mos. En estos tres ayuntamientos, en los que no está permitidas las reuniones de no convivientes, tampoco estará abierta la hostelería y actividades no esenciales, así como se mantiene el toque de queda entre las 23 y las 6 de la mañana.

En general en toda Galicia están prohibidas las reuniones entre la 1 y las 6 de la madrugada. Sin embargo, a partir de este sábado estarán permitidas las reuniones de diez personas en exteriores y de seis en interiores, tanto en la hostelería como en los domicilios privados.

Los aforos de la hostelería se mantienen como estaban establecidos en función del nivel de restricción de los ayuntamientos, pero se aumenta al 75 por ciento los aforos en otras actividades, como la comercial.

Las medidas estarán vigentes hasta el 12 de junio, jornada en la que está prevista la prueba piloto del ocio nocturno, para la cual se han pactado condiciones como aforos limitados (los mismos de la hostelería), mismos horarios y condiciones como medidores de CO2 y test.