Avanza la tramitación para las obras de remodelación de la residencia de mayores de As Gándaras, en Lugo

Rueda y Ángeles Vázquez hablan durante el Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha dado luz verde al expediente de gasto del modificado de las obras de remodelación en la residencia de mayores de As Gándaras, en Lugo, para "avanzar en unas obras que buscan hacer este centro más humano, más accesible y más seguro".

La actuación, que tendrá un importe de 1,1 millones de euros que se suma a un presupuesto global de más de 9 millones, responde, sostiene la Xunta, a las necesidades actuales de las personas residentes y del personal de un centro que, recuerda, está en funcionamiento.

El objetivo es que, sin interrumpir la actividad residencial, se posibilite que cada usuario pueda mantener un espacio íntimo en las habitaciones y al tiempo zonas comunes para convivir y relacionarse.

Entre las mejoras, la Xunta destaca el aumento del número de habitaciones individuales y soluciones que preserven la intimidad en las habitaciones compartidas para que más residentes dispongan de un espacio propio, que se combinan en paralelo con la habilitación de un cuarto de estar compartido en cada planta para "favorecer la convivencia, la interacción y venida comunitaria de los usuarios".

También se acometerá la ampliación de las zonas de paso y evacuación, y la reconstrucción de las escaleras de emergencia para "incrementar la seguridad", que se complementará con el aislamiento térmico de fachada y cubiertas, así como el cambio de las carpinterías exteriores por aluminio.