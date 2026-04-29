Avanzan los trabajos de la ponencia de la AP-9 con el foco en mayo: PP y BNG piden respetar el "acuerdo unánime" gallego

Archivo - Imagen de tráfico de la AP-9. - DGT - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ponencia activada en el Congreso de los Diputados para trabajar sobre la ley de traspaso de la AP-9 ha mantenido un nuevo encuentro este miércoles y prevé avanzar con el foco en el mes de mayo en un escenario en el que tanto el PP como el BNG coinciden en que se respete el "acuerdo unánime" que salió de Galicia, lo que implicaría la retirada de las enmiendas presentadas por PSOE y Sumar.

De todas las enmiendas registradas, una de las que altera más significativamente el texto fue registrada por el PSOE y ligaba la transferencia a la "administración y explotación" de esta vía de comunicación estratégica para la comunidad, y no a su titularidad, que continuaría siendo estatal.

Tras el encuentro de esta jornada, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha trasladado que defiende que "se respete el acuerdo unánime" del Parlamento de Galicia.

"Debe producirse la transferencia de la titularidad de la AP-9, no solo de la gestión, y debe quedar claro que todas la debe quedar claro que todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de las actuaciones del Gobierno del Estado deben seguir correspondiendo al Estado", ha continuado.

El objetivo, ha trasladado Rego, es que la Administración autonómica "no tenga que asumir cargas que no le corresponden". "Nosotros entendemos que lo lógico sería aprobar la ley tal y como salió del Parlamento de Galicia, por eso no presentamos enmiendas. Hay que respetar los elementos fundamentales de la misma", ha argumentado.

Además, ha trasladado que hubo "un compromiso" de que se continuaría hablando y de que "antes de que finalice el mes de mayo" habrá un acuerdo en la ponencia para que "de forma inmediata" se pueda proceder a aprobar la ley para el traspaso. Una transferencia, ha reivindicado, "por la que tanto tiempo ha trabajado el BNG".

RETIRADA DE ENMIENDAS

El diputado del PP Celso Delgado ha incidido en la misma idea y ha recordado que hace menos de una semana en el Parlamento gallego se aprobó una iniciativa registrada por su formación, pero "aprobada por unanimidad", en la que se pedía que se respetase "la literalidad o contenido íntegro" de la proposición de ley orgánica que salió del Pazo do Hórreo.

Por ello, ha esgrimido que ha pedido que a PSOE y Sumar que retiren las enmiendas que presentaron para "poder seguir avanzando".

"Escuchamos el posicionamiento de los grupos y la conclusión que adoptamos es que, tras estas dos semanas en las que no existirá actividad parlamentaria en el pleno del Congreso y, en todo caso antes de finales de mayo, tendremos una nueva reunión de la ponencia y veremos si es posible avanzar", ha dicho.

"Veremos si existe alguna posición con respecto a esa retirada de enmiendas o algún planteamiento alternativo, ha esgrimido, antes de insistir que el PP no está dispuesto a aceptar enmiendas que maticen que se traspase también la titularidad de la autopista.

"Tampoco aquellas que pretendan que no se asuman, por parte del Gobierno central, obligaciones y compromisos contraídos con anterioridad a esa transferencia y a posibles complicaciones que vengan derivadas del procedimiento abierto ante la Unión Europea en este momento", ha avisado.

"QUE NO CUESTE UN EURO A LOS USUARIOS"

Por parte del PSOE, Patricia Otero ha proclamado que el Grupo Socialista "sigue trabajando para que la AP-9 sea de titularidad gallega". Pero, sobre todo, ha remarcado, "para que no le cueste ni un euro a los usuarios, que a día de hoy siguen pagando una prórroga del PP ya declarada ilegal por la Comisión Europea".

"Participamos en la ponencia del Congreso que debe culminar la transferencia a Galicia, y al mismo tiempo exigimos al PP que (en la Xunta) siga el ejemplo del Gobierno central y bonifique las autopistas de su titularidad", ha zanjado.