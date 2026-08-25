Avistan cuatro ballenas azules a ocho millas de la costa del Cabo Fisterra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro ballenas azules, el animal más grande del planeta, fueron avistadas a unos pocos metros de una embarcación de Buceo Finisterre. Las especies se encontraban a ocho millas de la costa, en las proximidades del Cabo Fisterra.

La propia empresa publicaba este martes en sus redes sociales un vídeo de los rorcuales, grabado en la tarde de este pasado lunes durante una de sus salidas por la costa gallega. En él, uno de los cetáceos se aproxima a la embarcación, en la que navegaban turistas.

"Ayer vivimos un momento único junto a cuatro ballenas azules. Este es solamente un pequeño fragmento de la salida, el resto se queda grabado en la memoria", han señalado en una publicación que ha generado gran interacción.

Tal y como ha explicado el biólogo y portavoz de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), Alfredo López, las ballenas azules son muy poco frecuentes en aguas gallegas y cuando llegan a ellas lo hacen en medio de otros cetáceos, como la bannea común. Este año, todavía no se había visto esta especie en la costa.

Si bien su tamaño medio es de entre 24 y 27 metros de longitud, hay registros de ejemplares de más de 30 metros de longitud y 170 toneladas de peso, lo que lo convierten en el mayor animal del planeta.

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