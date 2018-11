El Ayuntamiento de Ferrol le entrega al actor Javier Gutiérrez la Medalla de Plata al mérito artístico

Publicado 17/11/2018 17:05:52 CET

FERROL, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Gutiérrez ha recibido de manos del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), la Medalla de Plata de la ciudad al mérito artístico, la máxima distinción que se puede otorgar en este ámbito, en un acto desarrollado en el mediodía de este sábado en el Auditorio ferrolano, cuyo aforo se ha completado para reconocer y mostrar el cariño que esta localidad le tiene al que fue su vecino durante la infancia, adolescencia y parte de la juventud.

El regidor ferrolano ha destacado que "Javier Gutiérrez se viene a unir a personas importantes que cuentan con distinciones del Ayuntamiento de Ferrol", en donde Suárez ha citado a Concepción Arenal, Ricardo Carballo Calero, Pablo Iglesias, Gonzalo Torrente Ballester, José Luís Prado Nogueira, Julia Uceda o Javier Gómez Noya, incidiendo en que "esta Medalla de Plata no es un premio a cada una de sus interpretaciones, sino que es a una trayectoria, un premio a más de 20 años dedicados a la profesión de actor, con un compromiso hacia la cultura y en donde Javier es un actor de primer orden en el panorama nacional e internacional, que con humildad ha logrado ser un actor referencia en el teatro, series de televisión y películas y donde siempre ha tenido el reconocimiento de la crítica y del público".

CALIDAD HUMANA

Jorge Suárez también ha querido incidir en que "Javier Gutiérrez siempre presume de ciudad y con este acto el Ayuntamiento de Ferrol viene a sumarse al reconocimiento de su figura", para expresar el "cariño y aprecio de todo el pueblo de Ferrol, y sobre todo su calidad humana".

Por su parte, Javier Gutiérrez ha iniciado su discurso asegurando que estaba "muy abrumado y muy feliz de estar aquí", y ha recordado su adolescencia en la ciudad: "Cuando tenía dinero iba al teatro, al Teatro Jofre, a ver a esas compañías que tanto me atraían, y cuando no tenía dinero, esperaba fuera a ver a los actores que yo admiraba y me imaginaba cómo tenían que ser sus vidas, viajando de aquí para allá, y ya fantaseaba con ser actor".

Posteriormente ha recordado que en este escenario tuvo "la fortuna" de estrenarse como "productor y actor". "Cuando me dijeron que el acto no se celebraba en el Teatro Jofre, me llevé una pequeña decepción, pero luego pensé, qué mejor sitio que Caranza para celebrar este acto", en alusión al barrio en el que el actor ferrolano pasó su infancia, en donde estudió, en el colegio La Salle, y creció.

TRAYECTORIA

El actor de trabajos como "Campeones" o "La Isla Mínima" ha recordado que con 18 años salió de Caranza "en un ALSA rumbo a Madrid, para "disgusto" de su madre y sus hermanas, "con muy poquito dinero en el bolsillo". "Años después llegó aquí para recibir una Medalla de Plata al mérito artístico, a Caranza, y es como un círculo que se cierra, del que me siento muy orgulloso, feliz y que me alegra inmensamente el poder compartirlo con mi ciudad, y con todos los ferrolanos, que siempre que tienen oportunidad me trasladan su cariño y calor, ya que yo siempre llevaré a Ferrol en mi corazón".

Los actos se han iniciado desde las 11,00 horas, con un saludo a los integrantes de la corporación y la firma en el libro de oro del Ayuntamiento de Ferrol. Posteriormente, desde las 12,00 horas, el reconocimiento ya se ha celebrado en el propio auditorio, con la presencia de público, que ha contado con actuaciones musicales intercaladas con proyecciones de diversos vídeos en los que han ido apareciendo desde familiares de Gutiérrez, pasando por amigos de la infancia, profesores de su niñez, además de compañeros de profesión.