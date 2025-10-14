El Ayuntamiento de Ferrol recurrirá al Supremo la anulación judicial del Capítulo I de su Presupuesto de 2025

El TSXG falla a favor de CIG por falta de negociación colectiva, aunque el consistorio defiende su voluntad de diálogo

FERROL, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ferrol recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declara nulo el Capítulo I (gastos de personal) del presupuesto y la plantilla municipal para este año 2025.

La decisión del gobierno local se produce después de que la Sección tercera de la Sala del TSXG estimase el recurso presentado por el sindicato CIG contra el acuerdo plenario del 13 de enero de este año que aprobó dichos documentos.

El fallo, con fecha del 9 de octubre y que ha trascendido este martes, se basa en la ausencia de la preceptiva negociación colectiva del Capítulo I del presupuesto. El TSXG concluye que el consistorio ferrolano prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", aludiendo a que la convocatoria a la mesa general de negociación se limitó a "dar cuenta de su contenido" y no a un proceso real de negociación.

Al respecto, el gobierno municipal traslada que la asesoría jurídica ha confirmado que se ha recomendado recurrir a la siguiente instancia judicial "para defender los intereses globales de la ciudad", si bien la Administración local respeta el cambio de criterio del TSXG.

El Ayuntamiento ha defendido su "voluntad de negociación", recordando que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) -que llevaba 20 años sin aprobarse y es el instrumento fundamental donde se debaten las retribuciones- sí fue negociada con todos los sindicatos, contando con los votos a favor de CSIF, CCOO y UGT, y únicamente con el voto en contra de la CIG, precisamente la central que ha interpuesto el recurso que motiva la anulación del Capítulo I del presupuesto.