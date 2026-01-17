El Ayuntamiento de Lugo formaliza la candidatura para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo formalizó este pasado viernes la candidatura oficial de la ciudad para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) tras entregar toda la documentación requerida por el Gobierno central.

Así lo ha trasladado el Gobierno municipal en una nota de prensa en la que señala que la propuesta es una candidatura de ciudad, construida con la implicación de las instituciones, de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), del tejido empresarial y principales entidades del territorio, que aportaron cartas de apoyo incluidas en el expediente.

También, llega avalada por el apoyo unánime del Padroado de la Fundación Feiras e Exposicións, en la que participan Ayuntamiento, Xunta, Diputación y Confederación de Empresarios, lo que "refuerza la solidez" del proyecto.

El Gobierno local ha defendido la propuesta, subrayando que es "compartida, sólida y capaz de demostrar la mejor versión" de la ciudad en un proceso "altamente competitivo". Además, el documento recoge que la ciudad cuenta con espacios "operativos y disponibles de manera inmediata" para albergar la sede de la Agencia, entre ellos el Pazo de Feiras e Congresos.

En palabras del alcalde, Miguel Fernández, Lugo "presenta unha candidatura construida con rigor técnico, con unidad institucional y con una visión compartida sobre la oportunidad que supone acoger un organismo de esta relevancia".

A renglón seguido, ha insistido en que la ciudad debe afrontar esta fase "con ilusión, pero también con prudencia y humildad", recordando que el proceso es muy "exigente" y ya oficializaron su candidatura ciudades como Granada, Oviedo o Zaragoza, entre otras.

"Somos conscientes del nivel competitivo, pero también de que Lugo está en condiciones de presentar una candidatura digna, solvente y bien fundamentada", ha concluido.