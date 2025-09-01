Ayuntamiento de Santiago ajustará la solicitud para la declaración de zona tensionada y eliminará los datos no oficiales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha avanzado que adaptará la memoria justificativa y el proyecto de plan de medidas correctoras para "ajustarla a las exigencias" del Instituto Galego de la Vivienda e Solo (IGVS) y eliminará los datos no oficiales.

Así lo han trasladado fuentes de Raxoi a Europa Press tras la reunión de los técnicos de ambas Administraciones, programada casi un mes después de que la Xunta diese por desistida la solicitud del Ayuntamiento para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado.

Una negativa que implicaría reiniciar el procedimiento de nuevo y que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas justificó en que el Ayuntamiento no dio "respuesta válida" al requerimiento de enmendar y completar la documentación.

Raxoi había enviado el pasado mayo los informes para solicitar la declaración, pero el IGVS respondió a comienzos de julio que estos "no se ajustaban" a la ley estatal y que el Ayuntamiento debía "enmendar deficiencias".

Entre los puntos señalados, el IGVS pidió al Ayuntamiento que completase el plan de medidas correctoras para revertir la situación de mercado tensionado porque las ya incluidas "carecían de incidencia real, de una mínima concreción o ya estaban en ejecución", al tiempo que "adolecía de calendario claro de aplicación".

Además, reclamó al Gobierno municipal un nuevo documento de diagnóstico "a partir de datos oficiales y no de un portal inmobiliario" --Raxoi defendía que se empleaban ambos-- y que explicase su propuesta de reducir de diez a cinco el número de viviendas que una persona debía tener para considerarse "gran poseedor".

Si bien la propia alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, adelantaba este lunes en rueda de prensa su intención de que el proceso "siguiera adelante", fuentes de Raxoi lo han reiterado a través de un comunicado en el que afirman que presentarán un recurso de reposición para retrotraer el procedimiento, ya que consideran que la tramitación no fue "adecuada".

En esta línea, el Gobierno municipal ha trasladado que adaptará la memoria del proyecto, eliminando los datos no oficiales, incorporando datos reclamados por el director xeral del IGVS, Heriberto García, y concretará "más" el alcance de algunas de las medidas correctoras propuestas.

Igualmente, fuentes del gobierno local aseguran que el IGVS reconoció la validez del diagnóstico presentado por el Ayuntamiento y que el municipio de Santiago "cumple los requisitos para ser declarado zona de mercado residencial tensionado".

Además, han señalado que en el expediente tramitado por el IGVS "no constan informes técnicos ni jurídicos", y que el requerimiento de enmienda está firmado directamente por el director xeral del IGVS, por lo que "recoge su visión".

CONSELLERÍA DE VIVENDA

Sin embargo, fuentes de la Consellería de Vivenda consultadas por Europa Press han rechazado haber validado el documento diagnóstico. Según, apuntan, los técnicos del IGVS explicaron al Ayuntamiento que este debe presentar una nueva memoria, validada con datos oficiales, tal y como se le solicitó en el requerimiento, y "no hicieron".

Asimismo, la Xunta ha señalado que Raxoi debe presentar también un plan de actuación y someterlo a información pública. Unos requisitos que, según apuntan, "marca la ley" y se tienen que "complementar de manera correcta".

Finalmente, Vivenda ha recordado que la Consellería ofreció mantener esta misma reunión antes de entregar el requerimiento, "lo que habría facilitado las cosas".