El Ayuntamiento de Santiago pide gestionar directamente los fondos estatales otorgados por ser zona tensionada

El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, en la entrada al Pazo de Raxoi. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, pide que los 5,1 millones otorgados por el Gobierno a Santiago y A Coruña por su declaración como zonas de mercado residencial tensionado sean gestionados directamente por los ayuntamientos y no por la Xunta, a quien se le transferirá.

Así lo ha sugerido este jueves, dado que, según ha indicado, estos fondos están destinados a desarrollar los planes de medidas correctoras, que, en el caso gallego, fueron elaborados y aprobados por los gobiernos locales.

Lestegás ha explicado que, en base al texto del futuro real decreto ahora en trámite de audiencia pública, "el Ministerio no concedería esas subvenciones a los ayuntamientos, sino a la Xunta". Esto lo ha confirmado el mismo delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que a su vez ha pedido a la Xunta que sume partidas a la inversión estatal.

En este contexto, el concejal considera que deben ser Santiago y A Coruña quienes gestionen los fondos: "Son planes municipales. No los elaboró ni los aprobó la Xunta porque decidió no hacerlo. Le asignó esa labor a los ayuntamientos y, por tanto, no tendría sentido que sea la Xunta quien ejecute esos fondos destinados a desarrollar planes municipales".

Además, ha valorado "muy positivamente" el anuncio del Ministerio de Vivienda y ha recordado que el gobierno local "siempre" dijo que la declaración serviría, además de para contener el precio del alquiler, "para que Santiago tuviese más recursos para mejorar el acceso a la vivienda". "El anuncio realizado ayer es ya un efecto positivo de la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado por iniciativa del Ayuntamiento", ha opinado.

EL GOBIERNO PIDE A LA XUNTA SUMAR PARTIDAS

Además, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado a la Xunta a sumar partidas a la inversión estatal en vivienda para A Coruña y Santiago. "Es necesario acompañar de inversiones que lleven a la construcción de viviendas asequibles", ha indicado.

Pedro Blanco ha precisado que este es un dinero que se transferirá a la Xunta y ha añadido que espera que por parte de esta se invierta "con carácter inmediato", una vez que sea aprobado el real decreto y se transfiera el dinero, "una cantidad similar" ante la "emergencia habitacional".