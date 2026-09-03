El Ayuntamiento de Santiago pide gestionar directamente los fondos estatales otorgados por ser zona tensionada

El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, en la entrada al Pazo de Raxoi.
El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, en la entrada al Pazo de Raxoi. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 3 septiembre 2026 18:30
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, pide que los 5,1 millones otorgados por el Gobierno a Santiago y A Coruña por su declaración como zonas de mercado residencial tensionado sean gestionados directamente por los ayuntamientos y no por la Xunta, a quien se le transferirá.

Así lo ha sugerido este jueves, dado que, según ha indicado, estos fondos están destinados a desarrollar los planes de medidas correctoras, que, en el caso gallego, fueron elaborados y aprobados por los gobiernos locales.

Lestegás ha explicado que, en base al texto del futuro real decreto ahora en trámite de audiencia pública, "el Ministerio no concedería esas subvenciones a los ayuntamientos, sino a la Xunta". Esto lo ha confirmado el mismo delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que a su vez ha pedido a la Xunta que sume partidas a la inversión estatal.

En este contexto, el concejal considera que deben ser Santiago y A Coruña quienes gestionen los fondos: "Son planes municipales. No los elaboró ni los aprobó la Xunta porque decidió no hacerlo. Le asignó esa labor a los ayuntamientos y, por tanto, no tendría sentido que sea la Xunta quien ejecute esos fondos destinados a desarrollar planes municipales".

Además, ha valorado "muy positivamente" el anuncio del Ministerio de Vivienda y ha recordado que el gobierno local "siempre" dijo que la declaración serviría, además de para contener el precio del alquiler, "para que Santiago tuviese más recursos para mejorar el acceso a la vivienda". "El anuncio realizado ayer es ya un efecto positivo de la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado por iniciativa del Ayuntamiento", ha opinado.

EL GOBIERNO PIDE A LA XUNTA SUMAR PARTIDAS

Además, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado a la Xunta a sumar partidas a la inversión estatal en vivienda para A Coruña y Santiago. "Es necesario acompañar de inversiones que lleven a la construcción de viviendas asequibles", ha indicado.

Pedro Blanco ha precisado que este es un dinero que se transferirá a la Xunta y ha añadido que espera que por parte de esta se invierta "con carácter inmediato", una vez que sea aprobado el real decreto y se transfiera el dinero, "una cantidad similar" ante la "emergencia habitacional".

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