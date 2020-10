El Ayuntamiento de Santiago planea suprimir plazas de aparcamiento para que los bares puedan instalar terrazas

Bugallo sugiere que se cerrarán las canchas deportivas y estudiarán hacerlo por "analogía" con los parques infantiles o dejarlos abiertos

El Ayuntamiento de Santiago planea una nueva orden que amplíe la ordenanza municipal sobre las terrazas aprobada para facilitar la instalación de este servicio en las cafeterías y bares de la capital gallega. Así, está encima de la mesa la posibilidad de suprimir plazas de aparcamiento, de forma temporal, para instalar terrazas, además de la autorización de mamparas y elementos calefactores.

Es una de las cuestiones que, como ha confirmado el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en declaraciones a los medios este jueves, abordan los miembros del gobierno local en esta jornada, en la que analizan las medidas del Diario Oficial de Galicia (DOG), en el que se recogen las nuevas restricciones para Santiago de Compostela, que ha entrado en nivel máximo de restricciones.

Así, en su intervención a preguntas de los medios, Bugallo ha indicado que esta jornada de jueves la dedicarán a evaluar unas medidas que se conocieron al filo de la medianoche, pero ha avanzado que se trabaja en la nueva orden de terrazas para la hostelería, ya que las consecuencias en este sector son "muy duras" y la crisis sanitaria está "golpeando duramente".

También ha puesto como contexto el hecho de que Santiago "no es Málaga ni Sevilla" y que, por lo tanto, los límites a servir en terrazas suponen un problema añadido por el clima, de manera que una solución provisional es la de "ocupar plazas para estacionamiento de vehículos para terrazas". Estas medidas se prevé tomarlas para un periodo superior a los 14 días, tiempo por el cual están tomadas las nuevas medidas de restricción pero que, como ha dicho el regidor compostelano, probablemente serán ampliadas si la evolución sigue como actualmente.

Esta ordenanza será con "carácter general, en cualquier parte de Santiago", pero "habrá que ver caso a caso", en palabras de Bugallo, quien ha confiado en que este viernes el ayuntamiento pueda contar ya con un nuevo decreto con el que "paliar los efectos más negativos y dar cumplimiento a las medidas de seguridad".

Sobre habilitar medidas de ayudas a la hostelería, ha indicado que estaba pendiente de firma la orden correspondiente y que la idea es que se pueda, de forma inmediata, iniciar la tramitación para pagarlas en el plazo de un mes.

CANCHAS DE DEPORTE Y PARQUES INFANTILES

Otra de las cuestiones que se debaten en el seno del ejecutivo local es qué se hará con las canchas polideportivas de la capital --unas 80-- y los parques infantiles. En cuanto a las instalaciones, que según el alcalde mayoritariamente se emplean para fútbol y baloncesto, ha sugerido su cierre, aunque la decisión no está adoptada, porque ve dificultades para garantizar que no vayan cinco personas no convivientes y porque, ha apuntado, habitualmente no son miembros de la misma familia los que acuden a este tipo de instalaciones, por lo que estima que es "imposible de controlar".

Sobre los parques infantiles, Bugallo ha recordado que se cumplen los requisitos de aforo de un niño por cada cuatro metros cuadrados, pero estudian la compatibilidad de esta cuestión con las medidas de restricción generales para toda la población compostelana. En este sentido, se podría tomar una decisión por "analogía" con la normativa, lo que supondría el cierre de los parques infantiles, aunque ha indicado que el DOG no especifica que haya que hacerlo.

Bugallo ha indicado que "en principio", los parques infantiles "tienen amplitud y espacio", pero será sometido a evaluación, ya que también ha llamado la atención del criterio que puede colisionar con el hecho de que en las aulas estén en grupos burbuja. "Evaluaremos si vamos un poco más allá de lo que se incluye en la orden por analogía o nos quedamos estrictamente en la orden", ha apuntado.

A esta cuestión concreta de los parques también respondió la edil Milagros Castro, quien también ha recordado que el decreto de la Xunta publicado en el DOG "no hace mención explícita" a ellos.

De este modo, ha defendido que tanto en los infantiles como en los 'bioparques' se están cumpliendo las medidas de aforo y de limpieza y desinfección, por lo que la intención del consistorio es adaptar su funcionamiento a las nuevas normas para mantenerlos abiertos.

REUNIÓN COMISARIO POLICÍA AUTONÓMICA

En su intervención, el alcalde compostelano también ha destacado que, para controlar las actuaciones, seguirán las medidas que ya están en marcha, "mucha presencia preventiva" de los agentes de la Policía, no solo para detectar incumplimientos, sino para "concienciar a la ciudadanía" de aplicar las normas.

El alcalde de Santiago se ha reunido este jueves con el comisario de la Policía Autonómica, Jorge Rubal, quien se ha puesto a "disposición" del regidor y quien ha recordado que son necesarios "más servicios y más personal en las calles".