El Ayuntamiento de Santiago rectifica y la capital gallega tendrá cabalgata de Reyes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela tendrá finalmente cabalgata de Reyes. Así lo ha ratificado este lunes el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, quien ha admitido que, "tras darle muchas vueltas", ha decidido "rectificar" su decisión inicial.

En declaraciones a los medios, Bugallo ha indicado que, "en principio, había razones para no convocar la cabalgata, siendo la fundamental que los menores de 12 años están sin vacunar".

"No hacerla no implicaba riesgos, hacerla sí", ha reconocido el alcalde de la capital gallega, quien ha destacado que el nivel de vacunación, así como la evolución de la pandemia, es buena, tanto en España como en Galicia, pero hay otros países en la que se han dado retrocesos. Además, ha señalado que la variante delta plus "ya está en España".

Así las cosas, falta por determinar las condiciones en las que se celebrará la cabalgata de Reyes, que se fijarán en función de cómo vaya evolucionando la situación. El alcalde, que ha dicho que la cabalgata "debe ser móvil", ha aludido a la necesidad obligada de llevar mascarilla y a buscar vías para garantizar alguna distancia de seguridad.

En todo caso, el alcalde ha admitido que una de las cuestiones que le hizo reflexionar es que considera "muy injusto" que una discoteca recupere el 100% del aforo y los niños se queden sin la cabalgata.