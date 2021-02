Los ayuntamientos gallegos pueden alegar hasta el 26 a la inclusión del lobo en el listado de protección especial

Medio Ambiente traslada a la Fegamp la postura de la Xunta sobre esta modificación que pretende "revocar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha trasladado a los ayuntamientos gallegos la postura que defiende la Xunta ante la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en el régimen de protección especial.

Vázquez ha mantenido una reunión con el presidente de la federación gallega de municipios y provincias (Fegamp), Alberto Varela, en la que le informó de los pasos y gestiones de la Xunta para tratar de "revocar" la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por su parte, fuentes de la Fegamp consultadas por Europa Press apuntan que el encuentro ha sido "meramente informativo" sobre lo que piensa hacer el Gobierno gallego.

Al respecto, la consellería recuerda que el proceso de consulta pública sigue abierto hasta el 26 de febrero, por lo que los ayuntamientos gallegos pueden presentar sus consideraciones a la consulta pública relativa a la modificación que pretende llevar a cabo el departamento que dirige Teresa Ribera, "con el fin de que se escuche la opinión y preocupación de la sociedad gallega, sobre todo de los sectores económicos más afectados por esta decisión".

MODELO DE ALEGACIÓN

Medio Ambiente subraya que la Dirección Xeral de Patrimonio Natural puso a disposición de los interesados un modelo de alegación, con tres argumentos "para intentar paralizar esta inclusión".

Este escrito señala que esta modificación "no debe avanzar porque el propio dictamen del comité científico --sobre el que el ministerio apoya su decisión-- ya recoge que la solicitud se basa en criterios subjetivos y por no considerar esta especie como amenazada al no recomendar su inclusión en la categoría de vulnerable en el catálogo español de especies amenazadas, ya que no se cumplen los requisitos orientadores".

Un tercer argumento, según resalta la Xunta, es que el cambio que pretende el Gobierno central "no soluciona el mantenimiento y actualización del listado y tampoco soluciona el verdadero problema, como es el hecho de facilitar la coexistencia y convivencia de la actividad ganadera gallega y el lobo".

Por último, indicó que Patrimonio Natural "está ultimando" la redacción de la alegación que presentará el Ejecutivo gallego.