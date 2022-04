Bajas las reservas de los grupos sanguíneos 0-, 0+ y A+ en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los grupos sanguíneos Cero positivo (0+), Cero negativo (0-) y A positivo (A+) permanecen bajas en Galicia, mientras que las de A negativo (A-) se encuentran normales.

Por ello, la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), según ha señalado en un comunicado, llama a la participación de la ciudadanía a donar sangre ya que, recuerda, los hospitales gallegos necesitan entre 400 y 500 donaciones diarias para llevar a cabo su labor asistencial.

Así, para facilitar la donación, unidades móviles de ADOS visitarán diversos ayuntamientos gallegos en los próximos días para conseguir las donaciones necesarias para la labor asistencial de los centros sanitarios de Galicia.

En concreto, el próximo lunes, 2 de mayo, habrá unidades móviles, en las localidades coruñesas de As Pontes --Praza do Carmen--, Abegondo --delante del Ayuntamiento--, Mera --entrada de la Lauga-- y Padrón --al lado del Paseo do Espolón--.

Además, el día 2 ADOS desplazará unidades móviles para facilitar la donación en los municipios lucenses de Cospeito --delante del Ayuntamiento-- y Lugo --barrio de Augas Férreas--. Y también habrá en la ciudad de Ourense --Rúa do Paseo--.

También ADOS enviará unidades móviles a los ayuntamientos pontevedreses de A Illa de Arousa --Praza do Campo--, Agolada --junto al Consistorio-- y Vigo --delante de la Policía Local.