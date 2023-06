Baltar guarda silencio sobre los audios de supuestas "mordidas", que el PP reduce a "chuminadas" y baraja denunciar

El PP provincial rechaza "la más mínima insinuación" de financiación ilegal y Villarino pide a Baltar, sin éxito, aclarar si la voz es la de su hermano

OURENSE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Diputación de Ourense, Plácido Álvarez Dobaño, ha rechazado en el pleno de este viernes "la más mínima insinuación" de irregularidades en la financiación del partido, y ha ratificado que los equipos jurídicos de la formación y de la institución provincial analizan posibles acciones legales tras la publicación de unos audios en los que, según los socialistas, se evidencian "mordidas".

Al tiempo, frente a las acusaciones de supuesta corrupción, más duras desde el ala del PSOE de la oposición, ha agitado los resultados electorales del pasado domingo para remarcar que el PP provincial, que encabeza Manuel Baltar, a quien su propio jefe de filas, Alfonso Rueda, evitó este jueves confirmar como candidato a revalidar el cargo y quien ha mantenido silencio, fue avalado por la ciudadanía de Ourense.

El pleno se ha celebrado promovido por el PSOE, a raíz de la información del diario 'Público', que se hace eco de unos audios en los que supuestamente, como ha verbalizado el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, "José Luis Baltar Blanco, hermano del presidente de la Diputación", reconocería la financiación ilegal del partido a través de comisiones en las que actuaría como intermediario.

Villarino ha alertado de la gravedad de las "mordidas" --que posteriormente el portavoz del PP redujo a "chuminadas"-- y ha ligado el supuesto cobro de comisiones con adjudicatarias de la Diputación, que apostaría por los contratos menores, y ha citado varias empresas receptoras de los mismos: Construcciones y Almacenes Manuel Viso, Coviastec, Camiños de Ourense, Explotacións Medioambientais y Construcciones y Promociones Cruzval.

Más allá, el socialista ha puesto durante la sesión audios de los publicados y ha interpelado a Baltar --que no ha intervenido más que para abrir y cerrar la sesión, o dar paso a los distintos intervinientes-- a aclarar si reconocía la voz de su hermano. "Frente al humo, los hechos", ha replicado, en su turno, Álvarez Dobaño, quien ha reivindicado que la contabilidad del partido está "integrada" en la del PP nacional y supera todos los controles.

LOS SOCIALISTAS ESTUDIAN AMPLIAR LA DENUNCIA

Durante la sesión, el socialista ha repartido unas fotos en las que, según dijo, se reconoce a Manuel Baltar como copiloto de un vehículo oficial en la jornada en la que se produjo una de las multas por exceso de velocidad en las que la institución no identificó en su día al conductor. "Se le reconoce perfectamente, así que tiene que saber quién es, una mentira más", ha dicho.

En este sentido, ha resaltado que estudian la posibilidad de ampliar la denuncia presentada en los juzgados de la tercera ciudad de Galicia la semana pasada, ya que consideran que puede darse "un supuesto delito de falsedad documental".

En concreto ha trasladado que la fotografía corresponde a una sanción impuesta en la Nacional 120, en las proximidades de Monforte de Lemos, cuando el coche oficial de la Diputación de Ourense fue multado con 1.500 euros por ir a 157km/h en una zona limitada a 90, una infracción en la que "no había sido posible identificar" a los ocupantes. Los socialistas aseguran que "se ve a Baltar yendo de copiloto", por lo que "tiene que saber quién era el conductor".

Así, califican estos hechos de "muy graves y esclarecedores" y sentencian que "evidencia la espiral de mentiras en la que está inmerso el presidente" con tal de "tratar de salvarse" ahora que "el propio PP lo está dejando caer".

"UNA GRAN TRAMA FAMILIAR"

En cuanto a los audios, sobre los que no se pronunció Manuel Baltar, Villarino ha sido tajante: "Baltar no responde, Baltar no identifica si es su hermano el de los audios o no, no da ninguna respuesta y el Partido Popular no dice nada. Yo creo que las pruebas son contundentes".

En estos términos, el portavoz socialista ha denunciado la existencia de una "gran trama familiar" "con el único fin de esquilmar la provincia" mediante "prácticas corruptas, caciquiles y mafiosas". Así se ha referido a los audios difundidos por 'Público' y por los que instaban al presidente ourensano a explicar "la ingente cantidad de prácticas ilegales" y a que "dejase el cargo de inmediato".

Villarino ha recordado que, "tras varias denuncias del PSOE", informes técnicos del Consello de Contas "ya confirmaron la existencia de una red de intereses" basada, entre otras irregularidades, "en los contratos masivos a dedo y en las desmesuradas subvenciones nominativas aprobadas por Baltar". "Hoy tenían la oportunidad de clarificar ante todo el mundo si es cierto o no es cierto y no lo han hecho", ha zanjado el portavoz socialista.

EL BNG IRONIZA: "ANTES ERA EL SEÑOR BALTAR, AHORA UN CONCEJAL DE ESGOS"

Y en un pleno en el que sobrevuela la incerteza sobre quién acabará gobernando las dos principales instituciones ourensanas, Diputación y Ayuntamiento, al que no acudió ningún representante de Democracia Ourensana --ni Gonzalo Pérez Jácome, ni Armando Ojea--, el portavoz del BNG, Bernardo Varela, ha citado otra información de 'Público', que afirma que el chófer que asumió "mala praxis" con las multas habría pagado comidas y regalos del líder popular con fondos de la Diputación.

El dirigente nacionalista ha rechazado entrar en el contenido, y ha incidido en que lo relevante es que se pueda "pasar página" e impulsar "un cambio" en la Diputación.

Además, Varela ha insistido que "hace tiempo que deberían haberse producido dimisiones" en el ente provincial y ha apelado a Alberto Núñez Feijóo como responsable estatal del partido, pero que "ha ido de la mano en muchos procedimientos con Baltar", así como a Alfonso Rueda a quien ha pedido que "diga algo más aunque algo ya dijo ayer".

"Antes el presidente de la Diputación provincial de Ourense, del Partido Popular, era el señor Baltar, ahora es un concejal de Esgos", ha parafraseado Varela las declaraciones del presidente del PPdeG. "Nos encontramos con aquello que decía Rajoy 'ese señor del que usted me habla', la verdad es que es lamentable", ha concluido el portavoz del BNG.

"RECIBIMOS LA CONFIANZA DE LOS VECINOS"

Por su parte, el portavoz popular ha proclamado que los populares recibieron en la provincia "la confianza" de los vecinos pese a los intentos que ha atribuido a la oposición, sobre todo al Bloque, de "embarrar el campo de juego".

Y en cuanto a los audios, ha rechazado "por completo" la "más mínima insinuación de procedimientos irregulares" en la financiación del PP provincial y de la Diputación. Ha aludido a una declaración sellada en este sentido por la junta directiva del lunes, y ha reiterado que la contabilidad del PP provincial está "integrada" en la del nacional, y supera todos los controles legales.

"Cumple paso a paso lo fijado por la ley de partidos", ha esgrimido, antes de reivindicar la "transparencia" de la Diputación y la "ejemplaridad" de sus funcionarios. "Todos los expedientes de contratación cuentan con informes favorables de la intervención y de la secretaría xeral", ha añadido, antes de apelar a "intentar dignificar la política" en vez de "perder el tiempo en chuminadas".

"Si no, los ciudadanos se van a aburrir", ha advertido, antes de afear que lo que hizo "parte de la oposición", en referencia al PSOE, "no es política" sino "otra cosa diferente". "El que la haga, que la pague", ha proclamado, pero ha repudiado las "intoxicaciones" publicadas y ha ratificado que "los equipos jurídicos de PP y Diputación estudian las responsabilidades legales y presentación de medidas judiciales correspondientes".