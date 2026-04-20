Banco de Alimentos y Gadis esperan superar los 38.000 kilos de alimentos recaudados en el nuevo Mayo Solidario

Archivo - Imagen de voluntarios de Banco de Alimentos. - BANCO DE ALIMENTOS - Archivo

VIGO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo movilizará a más de 500 voluntarios en toda la provincia de Pontevedra para poder desarrollar la que será su segunda Operación Kilo de 2026: el Mayo Solidario, esperando superar los 38.000 kilos de alimentos recaudados el año pasado.

Según informa la organización, esta campaña se desarrolla de la mano de la empresa gallega Gadis durante todo el mes de mayo. Sin embargo, como viene siendo habitual, será el 8 y 9 de mayo cuando la 'marea azul' de Banco de Alimentos refuerce su presencia en una treintena de supermercados de Vigo, Pontevedra, Mos, Baiona, Ponteareas, Tui, Bueu, Marín, Lalín, Vilagarcía, Vilanova, Cambados y Sanxenxo.

El Mayo Solidario volverá a desarrollarse en formato mixto, con lo que las personas podrán donar alimentos físicos o realizar aportaciones económicas al pasar por caja. "Dichos donativos económicos quedarán depositados en la propia cadena Gadis que nuestro Banco irá retirando de cada supermercado, en función de sus necesidades diarias. Todas las aportaciones dinerarias las convertiremos en alimentos", explican.

Para participar como voluntario, Banco de Alimentos pone a disposición de los interesados un formulario en la web 'www.bancoalimentosvigo.org' o el teléfono 986 26 30 22.