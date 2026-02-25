Banco Mediolanum aumenta un 20% su patrimonio en Galicia y Asturias en 2025

Ivonne Pousa
Ivonne Pousa- BANCO MEDIOLANUM
Europa Press Galicia
Actualizado: miércoles, 25 febrero 2026 12:13
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Banco Mediolanum cerró 2025 con un crecimiento del 19,6% en recursos totales de clientes en la Zona Noroeste (Galicia y Asturias), hasta los 1.335,9 millones de euros, informa este miércoles en un comunicado.

   La base de clientes en la zona creció un 12,4%, alcanzando las 26.738 personas, y la red de 'Family Bankers' (asesores financieros personales de la entidad) creció un 4,1%, hasta los 153 profesionales.

   La responsable de Banco Mediolanum en la Zona Noroeste, Ivonne Pousa, ha constatado un crecimiento exponencial y ha añadido que las cifras confirman "la fortaleza de un modelo basado en el asesoramiento personalizado".

EN TODA ESPAÑA

   En España obtuvo 40,6 millones de beneficio, en línea con 2024; ingresos de 276 millones (+16,3%), sobre todo por el aumento del asesoramiento en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro; tuvo récord de entradas netas en activos gestionados, con 1.954 millones (+35%); los recursos totales de clientes fueron de 15.487 millones (+18,4%) y se alcanzaron los 285.758 clientes (+12,1%).

   El banco entregará un premio extraordinario de 2.000 euros a cada agente financiero y cada empleado, tras un año en que, por séptima vez consecutiva, fue la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española, según la consultora independiente Stiga.

