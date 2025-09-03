Bandera roja en todas las playas de Sanxenxo (Pontevedra) por la llegada de carabelas portuguesas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio pontevedrés de Sanxenxo ha izado la bandera roja al baño en todos los arenales por la llegada de carabelas portuguesas.

Así lo han informado fuentes del Ayuntamiento, que han detallado que los socorristas y el personas de Emerxencias realiza labores para retirar las carabelas portuguesas de las playas.

Durante la pasada semana, el consistorio también avisó de la presencia de esta especie de medusa marina en varios de sus arenales en los que, por precaución, se izó la bandera amarilla.