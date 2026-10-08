Barbero (Sumar) dice que las izquierdas "van a ir juntas" y en "cortísimo plazo" habrá acuerdo sobre la candidata

Verónica Barbero, Gloria Alonso y Paulo López. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado que "no tiene duda" de que las izquierdas "van a ir juntas" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que en el "cortísimo plazo" habrá acuerdo sobre quién será la cabeza visible de este movimiento.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press durante el acto de presentación de la candidata de Movimiento Sumar Galicia a las elecciones municipales de Vigo, Gloria Alonso, celebrado este jueves en el barrio de Lavadores.

Barbero ha subrayado que Sumar lleva "muchos años" trabajando para alcanzar una unidad en la izquierda que vaya más allá de este proceso electoral, sino para medio y largo plazo, con el objetivo de "gobernar España".

"Para nosotros la izquierda no puede estar cada cuatro años mirándose por encima del hombro a ver cómo hacemos las cosas. Tenemos que construir una unidad, que seamos capaces de gobernar España. No es casual la elección del nombre, no es casual que seamos una Frente Amplia. Queremos ser una frente amplia como la de Uruguay, queremos gobernar un país entero", ha insistido.

Por ello, ha abogado por la "responsabilidad" de ir "juntas también en las papeletas". "No tenemos ninguna duda de que las izquierdas vamos a ser más, vamos a ir juntas y vamos a ganar estas elecciones", ha insistido.

Preguntada por quién será la cabeza visible, Barbero ha dicho que las organizaciones están negociando detrás de los focos para elegir la mejor candidata posible entre todos y, en cuestión de "cortísimo plazo" habrá acuerdo, ha sentenciado.

GLORIA ALONSO

Todo ello en el marco del acto de presentación de Gloria Alonso como candidata a la Alcaldía de Vigo. La propia Alonso ha puesto en valor su "proyecto sólido de ciudad" con la vivienda, el transporte y los servicios sociales como "ejes fundamentales".

Ella ha subrayado que no es un proyecto contra Abel Caballero, sino un proyecto para la ciudadanía, para que pueda hacer su proyecto de vida de presente y futuro, ha apostillado, con el objetivo de que la ciudad crezca.

Tanto Barbero como el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, han destacado el trabajo y la valía de Gloria Alonso, "inteligente, audaz, con vocación de servicio público y con conocimiento de los problemas de los ciudadanos de Vigo".

López ha aprovechado para volver a lamentar la muerte a Xosé Manuel Beiras, que es "patrimonio" del pueblo gallego, reivindicando su figura y su legado.