Beiras ve "verosímil" que se "desaloje" al PP en el Parlamento en 2024, pero avisa que lo importante es "qué" se hace

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El veterano dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras ha manifestado que ve "perfectamente verosímil" que en las próximas elecciones haya un "desalojo" del PP en la Xunta, pero ha advertido de que lo importante es "qué" se es capaz de hacer.

"Siempre mantengo la visión de que no hay casi nada absolutamente imposible; que sea posible, depende de variables", ha manifestado Beiras en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha expresado que le parece "un horizonte perfectamente verosímil que en las próximas elecciones al Parlamento se desaloje de la mayoría (al PP) y del Gobierno" pero se pregunta "una vez que eso ocurriese, qué serían capaces de hacer".

Beiras insiste en que la clave es "ser capaces de hacer un punto y aparte", es decir, es necesaria "una ruptura del régimen". Así, lo compara con "entrar en una selva con el machete".

Destaca en este sentido que la "mayoría de las iniciativas" que han salido adelante o supuesto cambios en el gobierno de coalición son promovidas por Unidas Podemos, pero, sin sentir "decepción", sí que ve que lo que está ocurriendo es "lo que temía que ocurriese". Es decir, se han tomado medidas con el salario mínimo o las pensiones, pero lo que se "logró" por esta vía, los "grandes magnates, empezando por los grandes ladrones y saqueadores de las eléctricas", han "multiplicado por tres la inflación".

Durante la entrevista, Beiras lamenta que las candidaturas de confluencia desde la coalición de 2012 en AGE fracasó por su propia "culpa". "No estuvimos a la altura", ha reconocido, tras lamentar, también, que el "BNG no hubiese aceptado" entonces una coalición que "primase" las demandas de las clases trabajadores frente a la cuestión Galicia-Estado.

YOLANDA DÍAZ, TRABAJO "EXCELENTE"

"Siempre digo que en esto no hay culpables, hay responsables", ha señalado, para a renglón seguido señalar que "la realidad" es que se perdió el "voto de confianza" otorgado por 400.000 gallegos en diciembre de 2015, una situación inédita en la izquierda en Galicia. En este sentido, también lamentó que "los aliados estatales no cumplieron los acuerdos del grupo confederal".

Sobre el proceso de escucha que va a iniciar la vicepresidente primera Yolanda Díaz, Beiras ha manifestado que "ojalá articule" una alternativa. Dijo, no obstante, que con él "no se portó bien", citando expresamente las "lealtades con el proyecto", pero "eso es una cosa" que no quita que, añadió, "lo que ha hecho como ministra de Trabajo, dentro de lo que se podía hacer, es excelente".

SOBRE FEIJÓO

Sobre la marcha de Feijóo, Beiras ha manifestado que "no vale la pena mucho hablar de ese individuo" y ha reprochado que volvió a Galicia para "darle la vuelta por el forro a las instituciones" y para ser el "esquirol" del "expolio al país, energético, financiero, de las cajas...". "Y por lo tanto, no estoy dispuesto a hablar mucho de él, porque no lo merece", ha agregado.

Recordó, eso sí, que en el último debate del estado de la autonomía que mantuvieron ambos le dijo, "casi literalmente" --rememoró--, que "como presidente solo merecía (su) desprecio y como persona, conmiseración".

Beiras ha advertido, asimismo, que a Feijóo "le hicieron un lavado de moderación, pero de moderado no tiene nada". "Las mata callando, una mosca muerta, una abeja muerta pero que pica", ha señalado al respecto de las coaliciones PP-Vox.

El histórico nacionalista también ha afeado a Feijóo que cuando estaba en la Consellería de Sanidade con Romay Beccaría "conchababa con Marcial Dorado". "Un tipo así cómo puede ser presidente de la Xunta, tenía que estar inhabilitado", ha juzgado.