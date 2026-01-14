Besteiro acusa a la Xunta de carecer de modelo de financiación y lo insta a sentarse a negociar para "mejorar la oferta"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha vuelto a acusar este miércoles al Partido Popular y a la Xunta de Galicia de carecer de modelo de financiación y lo ha instado a sentarse a negociar para "mejorar la oferta".

En declaraciones a los medios este miércoles tras el pleno de la Diputación de Lugo, en el que la socialista Carmela López ha sido elegida como nueva presidenta, Besteiro se ha referido a la postura de la Xunta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para asegurar que ni el PP ni la Xunta "son capaces de decir a los gallegos qué modelo tiene".

Besteiro, que ha defendido un sistema "federal" en el que la Comunidad mejore su financiación, ha sostenido que "hace dos meses" la Xunta decía que "le hacían falta 500 millones para reforzar los servicios". "Hay una oferta que supera esos 500 millones, más la condonación de la deuda, que siguen sin aceptarla", ha afirmado.

Dicho esto, ha asegurado que "el problema es que quien tiene la responsabilidad de presentar el modelo, no lo tiene" y ha recordado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene la "responsabilidad de defender los intereses de Galicia". "O no tienen modelo o no lo quieren enseñar", por lo que "algo malo tendrá" cuando prefieren situarse en la "nada más absoluta" y llegan a decir que "ya lo presentarán dentro de un año: absolutamente intolerable".

El jefe de filas del PSdeG ha sostenido que "frente a los que defienden el modelo del concierto en contra de la inmensa mayoría de los gallegos y de las gallegas", y a un PP que "carece de alternativa", es necesario trabajar con la propuesta puesta encima de la mesa por el Gobierno central y entrar en la negociación para mejorar los resultados para Galicia.

De este modo, le ha exigido a Rueda que se siente a negociar la propuesta de financiación autonómica con el Gobierno central y también con el resto de las comunidades autónomas.

Por último, ha sostenido que la propuesta presentada en el Consello de Política Fiscal y Financiera "apunta buena letra, y ahora hay que afinar la música". Así, ha afirmado que el Estado "pone más dinero, más recursos y una capacidad mayor de ampliación para todas las comunidades autónomas", pero ha puntualizado que toca "no darlo por bien hecho" sin "discutir y negociar" porque, en su opinión, "para Galicia es mejorable".

En cualquier caso, ha recordado que lo que sí mejora esta propuesta, que supondría 587 millones adicionales para Galicia, son los "500 millones que reclamaba el conselleiro de Facenda el pasado mes de noviembre".