Besteiro anima a la nueva líder de las Xuventudes Socialistas a "superar el listón" y fija la vivienda como reto común

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la nueva líder de las Xuventudes Socialistas, Ana Alvite, a 7 de junio de 2026. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha clausurado este domingo el XVII Congreso das Xuventudes Socialistas, donde ha felicitado a la nueva líder de la organización, Ana Alvite, y la ha animado a "superar el listón" que ha dejado Xurxo Doval: "Ánimo, Ana, para adelante y a crecer más".

En su intervención, el líder de los socialistas gallegos ha instado a seguir trabajando conjuntamente de cara a fijar la vivienda como "un nuevo pilar de la sociedad del bienestar": "Durante estos años, nos hemos unido juventudes y partido para defender nuestra propuesta de vivienda digna y, sobre todo, una que ampare a jóvenes y a muchas familias que lo necesitan".

En este ámbito, ha reivindicado el PSOE como el partido llamado a "innovar y avanzar", ejemplificándolo con ámbitos como la sanidad y educación públicas. También ha aludido a la dependencia y ha recordado cuando José Luis Rodríguez Zapatero propuso "ese nuevo reto de afianzarla". "Acordaros de lo que decía el PP sobre que ese era un invento de los socialistas que era muy caro", ha afeado.

De igual modo, ha destacado la implicación de Alvite en estas causas, especialmente en la sanidad, cuya situación ella "también padece" como profesional. "Tanto las juventudes como los socialistas estamos llamados a abrir el camino siempre", ha expresado.

Besteiro ha mostrado su convencimiento acerca de la "madurez" de la organización juvenil, a la que el partido "siempre" ha incluido en los procesos electorales, según él mismo ha asegurado: "La vanguardia en todos los actos electorales siempre han sido las Xuventudes Socialistas".

DESPEDIDA DE XURXO DOVAL

Con su intervención, Besteiro también ha despedido al que hasta ahora había sido el secretario xeral de la organización juvenil, Xurxo Doval. "Quiero que sepas que te apreciamos un montón y valoramos mucho tu etapa", ha apreciado sobre los pasados cuatro años, en los igualmente estuvo "muy activa" Ana Alvite.

En este sentido, ha valorado propuestas "reales" y que "se podían llevar a cabo", como la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre el transporte y el pulso a iniciativas industriales --como Altri--. "Fueron todo propuestas de mucho sentido común, que es lo que refuerza una organización", ha opinado.