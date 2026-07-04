Besteiro arenga al PSdeG a "salir a ganar" con "decisión" las municipales para "lograr más alcaldías que nunca"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, interviene en el Comité Nacional del PSdeG - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha animado a todos los socialistas a "salir a la calle", con "decisión y compromiso", para "ganar" y lograr "tener más alcaldías que nunca" en las próximas elecciones municipales de 2027.

El jefe de filas del PSdeG ha lanzado este mensaje este sábado durante la reunión del Comité Nacional de la formación, el máximo órgano de decisión entre congresos, en el que ha contrapuesto los resultados de las políticas progresistas del Gobierno con la "parálisis" de la Xunta de Alfonso Rueda.

Besteiro ha felicitado a los candidatos ya proclamados y ha puesto en valor la celebración de primarias en la ciudad de Ferrol. Así, ha dicho que Partido Socialista celebra sus procesos internos de elección de alcaldables, a los que se ha referido como una "batalla bonita", "pensando en la gente que no forma parte del partido" y con el objetivo de elegir a los "mejores candidatos y candidatas" para "solucionar los problemas" de la ciudadanía.

La cita, celebrada una semana después del Comité Federal que puso en marcha el calendario de las primarias, ha reunido en Santiago a algunos de los dirigentes institucionales y orgánicos del PSdeG, como los tres secretarios generales provinciales --David Regades, Pontevedra; Bernardo Fernández, A Coruña; y Álvaro Vila, Ourense--, así como al presidente de la Gestora de Lugo, Luis Lago Lage.

A la cita no han acudido algunos regidores como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la regidora de A Coruña, Inés Rey. Sí se ha podido ver a otros dirigentes socialistas como el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; el presidente de la Diputación de Lugo; Valentín González; el alcalde de Ames, Blas García; y el concejal de Economía y Planificación Estratégica de A Coruña, José Manuel Lage, así como a varios de los representantes del partido en el Parlamento de Galicia y en las Cortes Generales.