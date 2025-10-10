Besteiro asegura que el Gobierno "vuelve a situar a Galicia en la vanguardia" con la primera fábrica pública de IA

Archivo - El secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Besteiro, durante una entrevista para Europa Press, a 17 de enero de 2025 - César Arxina - Europa Press - Archivo

Celebra la inversión "histórica" que sitúa a la Comunidad gallega en el "corazón" de la transformación tecnológica y científica de España

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado que el Gobierno vuelve a situar a Galicia "en la vanguardia de la innovación" con el impulso definitivo a '1HealthAI', la primera fábrica pública de Inteligencia Artificial aplicada a la salud en Europa, que se instalará en el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).

Así lo ha destacado en un comunicado remitido a los medios después de que este viernes la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) anunciase que el Cesga --institución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Xunta-- albergará una nueva fábrica europea de inteligencia artificial centrada en el ámbito de la salud.

Besteiro ha destacado que este paso "sitúa a Galicia en un lugar central dentro de la innovación europea" y representa "un ejemplo claro de cómo la ciencia y la tecnología pueden estar al servicio de las personas y del bien común".

"No hablamos solo de tecnología, hablamos de salud, de investigación y también de esperanza. Este proyecto es poner la inteligencia artificial al servicio de la gente, para mejorar las vidas y reforzar el sistema público de salud", ha afirmado.

FINANCIACIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

El jefe de filas del PSdeG ha destacado que el proyecto '1HealthAI' supone una inversión total de 82 millones de euros, financiado de forma conjunta por instituciones europeas y españoles.

"La EuroHPC Joint Undertaking y la Comisión Europea aportan 41 millones, mientras que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, contribuye con 24 millones. Es decir, el 79,3% del total de inversión. La Xunta, por su parte, participa con una aportación de 17 millones (20,7%)", indica Besteiro.

El jefe de filas del PSdeG asegura que se trata de un "esfuerzo compartido" entre administraciones, pero sobre todo "de una apuesta de país por el conocimiento, por la ciencia y por el futuro".

Besteiro ha destacado que la nueva fábrica de IA permitirá desarrollar aplicaciones avanzadas para la investigación biomédica, el proceso de datos sanitarios y la medicina personalizada. Con esta infraestructura, Galicia se convierte en un referente europeo en innovación pública, fortaleciendo su tejido investigador y tecnológico.

Con todo, Besteiro ha recalcado que "lo más relevante no solo son las cifras, sino la visión que hay detrás: la confianza en que Galicia puede liderad, innovar y hacerlo pensando en las personas".

"Con este proyecto, Galicia no mira el futuro de lejos: está decidida a construirlo. Y lo hace con talento, con alianzas y con una visión de país", ha concluido.