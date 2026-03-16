Besteiro asegura que Louzán "sacó fuera" a Vigo del mundial y dice que espera que sea sede tras la renuncia de A Coruña

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la diputada socialista Silvia Longueira en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien "sacó fuera" a la ciudad de Vigo del mundial de fútbol 2030 y ha asegurado esperar que sea sede tras la renuncia de A Coruña.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, Besteiro ha trasladado su "respeto absoluto" a la decisión del Ayuntamiento herculino, que este lunes ha confirmado su renuncia a acoger este evento y ha anunciado un acuerdo con Abanca para reformar el estadio de Riazor.

Besteiro, ha criticado que el presidente de RFEF "sacase" a las ciudades que estaban dentro del mundial, una decisión que, en su opinión, "debe ser revertida" ahora.

En concreto, este lunes la ciudad herculina ha confirmado que renuncia a ser sede de la Copa del Mundo que celebrarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal en 2030 y ha informado de un acuerdo con Abanca reforzar el estadio de Riazor. La Diputación de A Coruña colaborará en esta reforma integral, que incluirá otros espacios de la ciudad deportiva.