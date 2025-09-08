Besteiro atribuye al "negacionismo del PP" la crisis de los incendios y el "deterioro" de los servicios públicos

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en declaraciones a los medios en el Campus USC - PSDEG

Critica los "incumplimientos" de la Xunta en la prevención de los fuegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha atribuido al "negacionismo" del Partido Popular tanto la crisis de los incendios registrada en Galicia en el mes de agosto como el "deterioro" de los servicios públicos.

En un acto celebrado este lunes en el Campus de la USC, Besteiro ha sostenido que el PP "mantiene un negacionismo absoluto" tanto frente al cambio climático como en la gestión de los servicios públicos esenciales.

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha reclamado un "cambio inmediato de rumbo" en la política forestal de la Xunta y ha recordado que la ola de incendios del pasado mes de agosto dejó en evidencia "la falta de planificación, los déficits de personal y la ausencia de medios" del Gobierno gallego.

"Lo que Galicia necesita son soluciones, no excusas", ha dicho para sostener que después de 17 años de gobiernos del PP se sigue con el "mismo problema" pero "cada vez con mayor gravedad". "Es hora de proteger los montes y los servicios públicos con hechos y presupuesto, no con propaganda", ha señalado.

El líder socialista ha censurado que la Xunta "incumplió" la mayor parte de las 123 medidas aprobadas en el dictamen parlamentario de 2018 contra el cambio climático y que llegó a la campaña de verano con "cientos de plazas vacantes en el servicio de extinción" y con los plazos del plan de incendios "sin cumplir".

"El presidente Rueda debe explicar por qué se llegó a agosto sin todos los recursos operativos y por qué no se ejecutaron las medidas acordadas", ha incidido Besteiro, que ha sostenido que Galicia "no puede permitirse otra campaña como la de este verano".

Además, ha incidido en el "deterioro" de los servicios públicos al denunciar que el "negacionismo del PP" se traduce en recortes en educación --con falta de personal de apoyo al inicio del curso-- y en sanidad, donde continúan las protestas como la de Moaña, con más de 200 semanas reclamando un servicio de urgencias "digno".

El jefe de filas del PSdeG ha sostenido que defender los servicios públicos no puede quedar en un lema, sino que requiere dotar de recursos y personal los centros educativos y sanitarios.

LAS XSG PIDEN LA DIMISIÓN DE RUEDA

Todo ello en un acto que ha arrancado con la intervención del secretario de Organización de las Xuventudes Socialistas de Galicia, Enrique García, quien ha presentado una campaña de la organización juvenil contra el "negacionismo climático" del Gobierno de Rueda.

Enrique García ha recordado que en Ourense ardió este verano alrededor del 13% de la superficie provincial y ha reclamado la dimisión tanto de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, como del propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Precisamente, preguntado sobre si el martes aprovechará la comparecencia de Rueda para pedir su dimisión en la Cámara gallega, Besteiro no ha desvelado si dará este paso, pero ha sostenido que Rueda deberá responder este martes sobre su "falta de competencia" y de gestión ante los incendios y le ha exigido "explicaciones, respuestas y soluciones".

"¿Cuál es la explicación que puede dar para que después de 17 años tengamos que sufrir una ola de incendios como la sufrida en el mes de agosto?", ha preguntado el socialista, que ha avanzado que habrá alcaldes del PSdeG escuchando la comparecencia de Rueda en el Pazo do Hórreo, en la que él mismo responderá "con contundencia" al presidente.