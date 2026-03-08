Besteiro carga contra los "bulos" de la derecha sobre el feminismo y reivindica el movimiento: "Es la solución"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una manifestación por el 8M en Vigo. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, contra los "bulos" y la "violenta campaña" de la derecha en medios y redes sociales que ve al feminismo "como un problema". "Para nada. El feminismo es la solución", ha reivindicado.

Así se ha pronunciado ante los medios al inicio de una manifestación celebrada esta mañana en Vigo, en la que ha participado junto a otros cargos del partido en Galicia y también militantes. El bloque socialista sujetó una pancarta que abogaba por la abolición de la prostitución: "Contra la explotación de las mujeres, abolición".

Para Besteiro, el debate alimentado "no responde a la realidad social", que ha enmarcado en un contexto de desigualdad en el que, por ejemplo, en Galicia las mujeres cobran de media 4.706 euros menos al año que los hombres, según ha recordado.

El líder socialista ha advertido también de que, junto a las desigualdades económicas, están apareciendo nuevas formas de violencia y control, especialmente entre la gente joven. En este sentido, ha recordado que el 27% de las jóvenes reconoce que su pareja controla su móvil, mientras que el 99% de las víctimas de contenidos sexuales falsos en internet son mujeres.

En este contexto, Besteiro ha reivindicado el feminismo como una "herramienta necesaria" para defender derechos y combatir la discriminación. "Es el día de luchar contra esa desigualdad y el feminismo es el camino para las mujeres y para los hombres también", ha reflexionado.