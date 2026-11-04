Besteiro celebra la "aplastante derrota" en unas elecciones que suponían un "plebiscito" a Trump: "Hay esperanza"

1130854.1.260.149.20261104131343 El secretario xeral del PSdeG, Jsoé Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado la "aplastante derrota" de los republicanos en las elecciones legislativa de Estados Unidos que, según ha dicho, suponían un "plebiscito a la política" del presidente Donald Trump.

En declaraciones a Europa Press, el jefe de filas del PSdeG se ha mostrado "muy contento" por la contundencia de la victoria de los demócratas que señalan se puede "vencer en las urnas" el "trumpismo y la política de la ultraderecha".

Todo ello, ha dicho "de una forma tan clara" en la que "lo que primó fue la convivencia, la diversidad y todo aquello que venía denostando el propio Trump".

Por todo ello, Besteiro ha sostenido que "hay esperanza, como hubo esperanza en Brasil" y como está convencido de que "España continuará la senda de políticas contrarias a la derecha y a la ultraderecha" de "recortes y utilizar la motosierra" para volver "años atrás".

"Hay esperanza y creo que esa esperanza también se va a confirmar aquí en España el próximo 29 de noviembre", ha afirmado.