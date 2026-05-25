Besteiro celebra el traspaso de la AP-9 con un Gobierno socialista e insta a la Xunta a "negociar la gratuidad"

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro - PSDEG

FERROL, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, celebra que, "con un Gobierno socialista", el traspaso de la autopista AP-9 a Galicia "es una realidad". Así las cosas, insta a la Xunta a "negociar la gratuidad" en el marco de la transferencia de la titularidad.

En un desayuno informativo en Ferrol, el líder de los socialistas gallegos ha destacado el "acuerdo liderado por los socialistas" para transferir l atitularidad de la AP-9 a Galicia.

Además, ha defendido avances frente a la gestión anterior del Partido Popular, cuando la AP-9 era "la autopista más cara de España sin bonificaciones". "Hoy los usuarios de ida y vuelta, los que utilizan con intensidad la AP-9, tienen unas bonificaciones del 75%", ha recordado, precisando que "no es suficiente".

"Ahora vamos a avanzar en la transferencia de la titularidad de la AP-9. Esta semana se producirá un acuerdo en el Congreso de los Diputados", ha resaltado.

"TRANSFERENCIA ES GRATUIDAD"

En este contexto, ha considerado que "en el seno de la transferencia es donde hay que apostar por discutir la consecución de esa gratuidad".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno central está "cerca, mucho más cerca que donde lo dejó el Partido Popular", y ha emplazado a la Xunta de Galicia a implicarse en la negociación para lograr el objetivo.

"Transferencia es gratuidad. En el marco de la transferencia, negociar esa gratuidad. Ahí es donde lógicamente la Xunta de Galicia también tiene que dar el pecho y demostrar cuáles son sus dotes de negociación para conseguir esa gratuidad que todos queremos y deseamos", ha manifestado.

FERROL

Por otra parte, el portavoz socialista ha cargado contra la gestión del gobierno autonómico del PP en materia de infraestructuras viarias en la comarca de Ferrol, especialmente en lo relativo a la conexión Norte.

"Seguimos esperando una decisión eficaz de inversiones por parte de la Xunta de Galicia después de 17 años de gobierno del Partido Popular sobre todo en lo que hubo a la Vía de Alta Capacidad (VAC) Norte", ha criticado.

Besteio ha recordado que la última inversión significativa en esa vía data de 2012 o 2013, durante la presidencia de Emilio Pérez Touriño. "Desde aquel momento no se ha hecho nada. Por tanto, la comunicación de Ferrol por carretera necesita de ese impulso de la VAC Norte", ha sentenciado.