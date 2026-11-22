El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la cabeza de lista al Senado por Pontevedra, Carmela Silva, en un mitin en Ponteareas (Pontevedra), a 22 de noviembre de 2026.- PSDEG

PONTEVEDRA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cerrado filas con la candidata al Senado Carmela Silva en un mitin en Ponteareas (Pontevedra) después de que ella misma, también presente en el acto, denunciase públicamente pintadas con insultos machistas en el edificio de Vigo en el que vive su hijo.

Además, antes del inicio del encuentro, la formación ha denunciado la aparición de nuevas pintadas en el local municipal de los socialistas en Ponteareas, en cuyo cristal se pueden leer las palabras 'Hijo puta', según constatan imágenes compartidas por el PSdeG.

Tras criticar las pintadas con la inscripción 'Aquí vive la puta PSOE C. Silva', Carmela Silva ha recibido el apoyo de su partido --incluido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, aunque también del resto de formaciones, como PPdeG y BNG. Este asunto ha llevado a los socialistas a concentrarse frente al inmueble en cuestión, con la presencia de Besteiro y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El secretario xeral del PSdeG, que incluso modificó su agenda para acudir a Vigo, ha abierto su intervención en Ponteareas dirigiéndose a ella. Así, ha destacado la "valentía" con la que ha hecho frente a ese señalamiento y a ese odio y ha advertido de que los socialistas no van a dar "ni un paso atrás ni consentir" este tipo de comportamientos.

CARMELA SILVA DENUNCIA LO SUCEDIDO

Además, la hasta ahora senadora ha hablado en primera persona en Ponteareas de lo sucedido: "Despertar y ver como a su madre y a su abuela le escriben que es una puta. Tengo que decirlo así de claro, con todas las letras, porque allí es donde está escrito y donde toda la gente que pasaba por aquel edificio lo podía leer".

Carmela Silva ha lamentando que su familia tenga que sufrir que ella se dedique a la política, pero ha compartido --según recoge el PSdeG-- que su hijo le dice que está "muy orgulloso" de ella porque siempre ha defendido las "causas justas". También les ha trasladado a los vecinos de Ponteareas un abrazo inmenso del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Besteiro y Silva han estado acompañados, además, por el cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, y la candidata a la Alcaldía de Ponteareas, Vanesa Fernández.