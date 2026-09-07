Besteiro critica que Rueda opte por "el patriotismo de pulserita" con su presencia en el acto del presidente de Ceuta

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, opte por el "patriotismo de pulserita" con su presencia este lunes en el desayuno informativo ofrecido por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Madrid en lugar en "estar haciendo lo que tenía que hacer".

El jefe de filas de los socialistas gallegos se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en rueda de prensa por la asistencia de Rueda al desayuno informativo al que han acudido los presidente autonómicos del PP en una jornada en la que se celebra en Galicia el Consello de la Xunta, este lunes presidido por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Besteiro ha calificado de "mala decisión" la del presidente de la Xunta opta por elegir "el día del patriotismo de pulserita" para "defender un supuesto ataque a la unidad de España" en lugar de "estar haciendo lo que tenía que hacer" que, según ha dicho, es "ayudar a Ceuta" con la "reubicación de los menores migrantes no acompañados que sí necesitan de esa solidaridad".

Besteiro ha sostenido que lo que toca es "trabajar de forma coordinada y leal", un calificativo que, en su opinión, el PP "olvida en determinados momentos" en los que se le pide "responsabilidad y altura de miras".

En esta línea, ha acusado a los populares de tratar de "amplificar la confrontación" y ser "tremendamente contradictorios". Así, ha recordado que hace "bien pocos días" lo que pedía el propio presidente ceutí era la colaboración de toda España para que los menores migrantes fuesen reubicados en las diferentes comunidades autónomas en el territorio peninsular.

"Ahora parece ser que ha cambiado de opinión y que lo que toca es poner dificultades para la ubicación dentro del propio territorio ceutí", ha censurado para incidir en la necesidad de "seguir con el cumplimiento del procedimiento legal y, sobre todo, del respecto de los derechos humanos".