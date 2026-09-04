Besteiro critica que Rueda "renuncie" a defender los intereses de Galicia en financiación por "obedecer" a Feijóo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preside la reunión de la interparlamentaria - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Reuda, "renuncie" a defender los intereses de Galicia en financiación autonómica por "obedecer" las órdenes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en el Parlamento de Galicia, donde el PSdeG ha reunido a su interparlamentaria, Besteiro ha asegurado que Galicia acude "con las manos atadas y sin capacidad para poder mejorar el sistema de financiación" a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiara (CPFF) toda vez que, de antemano, ya se conocía el "voto en contra" de las comunidades del PP.

El jefe de filas del PSdeG ha exigido a la Xunta que explique qué modelo ha defendido en esta cita y cuánto cuesta. "De esto hay que hablar con cifras claras", ha defendido para preguntar también si la propuesta defendida por el Gobierno gallego está acordada con el resto de comunidades gobernadas por el PP o es solo la de Galicia.

Y es que, Besteiro ha recordado que la dirección nacional del PP y el propio Feijóo anunciaron el voto en contra un día antes de que empezase el CPFF. Un hecho que, conforme ha sostenido, deja poco margen y obliga a preguntarse qué grado de autonomía tienen los gobiernos autonómicos del PP para defender sus propias alegaciones. "No se puede estar en contra de un modelo sin presentar otro. Sino, de lo que estamos hablando es de otra cosa y no de construir", ha afirmado.

Así las cosas, ha reclamado coherencia en el discurso de Rueda. "Si lo que es de todos se habla entre todos, me gustaría ver cómo se materializa" en una propuesta común de todas las comunidaes del PP", ha manifestado.

Dicho esto, ha advertido de lo que viene después. "Si la discusión pasa al Congreso, la decisión sale de la mano de las autonomías y queda en los grupos parlamentarios. Ahí perdemos capacidad de influencia, porque la comunidad autónoma se niega a debatir cuál es su modelo por obedecer a Feijóo", ha trasladado.

Asimismo, ha insistido en que la ofertad el Gobierno se podría mejorar. "Como dije antes del verano, Galicia podría duplicar esa cantidad y llegar a los 1.000 millones, muy por encima de los 500 adicionales que reclamaban Corgos y Rueda hace unos meses", ha afirmado para recordar que hace meses advirtió "de que había que dialogar con el Gobierno de España, pero que no se hizo porque no se quiso" en lo que ha calificado de "oportunidad perdida".

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

En su intervención, además, Besteiro ha situado la condonación de la deuda como el "kilómetro cero" de la financiación autonómica y ha recordado que se trata de "4.010 millones para Galicia que se debatirán en el Congreso este trimestre".

"Si hay una condonación de 4.010 millones, coincidiremos todos en que la situación financiera de Galicia es mejor que antes de aceptarla", ha señalado en una comparecencia en la que ha asegurado que confía que esta salga adelante "por el bien de Galicia" y pese a que el PP "sigue negándose".