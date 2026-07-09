Besteiro defiende una mayor presencia del audiovisual gallego en plataformas televisivas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la diputada Silvia Longueira, se ha reunido este jueves con representantes de la Academia Galega do Audiovisual - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido este jueves una mayor presencia del audiovisual gallego en las plataformas televisivas, tanto en las estatales como en las autonómicas.

Besteiro, junto a la diputada Silvia Longueira, se ha reunido este jueves con la presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, para analizar las necesidades de un sector que, según ha trasladado, representa sobre el 2% del PIB gallego. En la reunión también ha participado el productor Xosé Manuel Barreira y el artista audiovisual Miguel Mariño.

En la cita, de la que ha informado el PSdeG en un comunicado, ambas partes han coincidido en la necesidad de que el audiovisual gallego tenga una mayor presencia en las plataformas televisivas, tanto en las de ámbito estatal como autonómica, y han analizado de qué forma se puede apoyar también la internacionalización de las productoras gallegas, mejorando su difusión y distribución fuera de Galicia.

Se trata, ha señalado Besteiro, de un sector estratégico que demostró que "puede competir con cualquiera", con una generación de profesionales que acumula reconocimientos dentro y fuera del país.

El secretario xeral del PSdeG ha expresado el apoyo del PSdeG a las demandas trasladadas por la Academia y ha comprometido el respaldo del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, donde defenderán iniciativas para que el talento audiovisual "cuente con más canales de exhibición y con un apoyo institucional a la altura".

Besteiro, además, se ha ofrecido a ejercer de interlocutor del sector ante el Gobierno. "Galicia produce cine y televisión del máximo nivel. Lo que falta no es talento, es voluntad política para que ese talento llegue a toda las pantallas", ha afirmado.

Por su parte, Silvia Longueira ha puesto en valor el papel del audiovisual como industria cultural de primer orden y como vehículo de proyección de la lengua y de la identidad gallegas.

"El audiovisual gallego es hoy una de las mejores tarjetas de presentación de este país. Cuidarlo es cuidar nuestra cultura, pero también el empleo cualificado y la economía que genera", ha señalado.

La reunión con la Academia Galega do Audiovisual se enmarca en la ronda de contactos que el PSdeG mantiene con los sectores culturales y creativos de Galicia y ambas partes han acordado, según el PSdeG, mantener abierta una vía de trabajo estable para avanzar en las cuestiones tratadas en la reunión.