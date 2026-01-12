Besteiro defiende la propuesta de financiación del Gobierno, pero reconoce que se "puede ajustar al alza" para Galicia

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha vuelto a defender este lunes la propuesta de financiación presentada por el Gobierno, pero ha reconocido que "hay cuestiones que se pueden ajustar al alza".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa al ser preguntado por la propuesta, que incrementa en 587 millones la financiación de Galicia, y que la Xunta rechaza al denunciar que el Gobierno deja a la comunidad gallega muy por debajo de la media" en financiación por habitante.

En su comparecencia, Besteiro ha asegurado que lo importante del planteamiento presentado por el Ejecutivo estatal "son los criterios" y ha puesto en valor que el Estado aporte más recursos que en el anterior sistema.

Además, ha subrayado que el modelo del Gobierno no es ni un cupo ni un concierto, "como algunos interesadamente intentaron trasladar" y ha situado tanto al PP como al BNG "fuera de juego" en este debate.

En el caso del PP, por no tener ningún modelo alternativo y admitir que no lo presentará hasta dentro de un año, lo que califica de "gravísimo"; y, en el caso del BNG, por defender un concierto económico que ha calificado de "lesivo para Galicia" al romper los mecanismos de solidaridad entre territorios. "Quien gobierna Galicia no puede decir que no tiene posición sobre cómo se financian los servicios públicos", ha advertido.

FINANCIACIÓN LOCAL

En la rueda de prensa, además, Besteiro ha destacado que la formación impulsará que los ayuntamientos socialistas exploren la vía judicial reclamar que la Xunta cumpla la financiación de servicios como el de Axuda no Fogar (SAF).

Así lo ha trasladado después de que el pasado sábado el Comité Nacional de la formación, el máximo órgano de decisión entre congresos, aprobase una resolución en la que se traslada que la formación apoyará las demandas judiciales municipales que se presenten contra la Xunta frente al "traspaso constante" de competencias del Gobierno gallego "sin negociación, sin medios materiales ni personales y si un solo euro para financiarlas".

En su comparecencia ante los medios este lunes, Besteiro ha advertido de que el socialismo gallego defenderá "por todas las vías", también las judiciales, los derechos de los ayuntamientos si la Xunta continúa incumpliendo su obligación de financiarlos mientras les impone nuevas competencias sin recursos.

El jefe de filas del PSdeG ha calificado la situación de "abandono institucional" que, según ha dicho, pone en riesgo la viabilidad económica de las administraciones locales y la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.

Según ha explicado, este abandono institucional tiene una traducción económica muy concreta: más de 700 millones de euros anuales que los ayuntamientos asumen por competencias impropias impuestas por la Xunta, según estimaciones de la Fegamp.

"Mientras se ahoga económicamente a los ayuntamientos, el PP rechaza sistemáticamente más recursos para Galicia", ha denunciado Besteiro, que ha dicho que el veto a la condonación de 4.010 millones de la deuda autonómica, a los fondos estatales para vivienda y escuelas infantiles es, ahora, a la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica que aportaría casi 600 millones de euros adicionales, además del refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial.